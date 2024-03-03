Keçi kadar inatçı 3 burç! Adeta taşı bile çatlatırlar…

Aslanlarla her yolculuk bir gezintiye dönüşebilir çünkü navigasyon kullanırken bile hatalı olduklarını kabul etmezler ve inatla doğru olduğunu düşündükleri yoldan giderler. Buna karşı İnatçılıkları onları genel olarak sadık ve kararlı arkadaşlar yapar ancak yine de oldukça yorucu olabilirler.