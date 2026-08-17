Keçiören’de ata sporu şöleni: Karakucak güreşi dünya şampiyonası Bağlum’da gerçekleşti

Dünyanın dört bir yanından gelen pehlivanların er meydanında teriyle besmeleyi, dostluğu ve centilmenliği buluşturduğu organizasyonda toplam 326 bin dolar tutarında ödül dağıtıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 100 bin dolarlık birincilik ödülünü kazanan isim ise Türk sporunun gururu Feyzullah Aktürk oldu.

Şampiyonayı yerinde takip eden isimler arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh, Keçiören Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve efsane milli halterci Halil Mutlu yer aldı. Ayrıca siyasi partilerin ilçe temsilcileri, spor yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tribunleri doldurdu.





"GELENEKSEL GÜREŞİMİZ DÜNYAYA TANITILIYOR"

Şampiyonada güreşseverlere hitaben konuşan ve geleneksel güreşin dünyaya tanıtılmasında önemli bir gün olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya şunları söyledi: "Bugün çok güzel bir günde bir aradayız. Burası er meydanı; erlerin, yiğitlerin olduğu meydan. Burada ikincisini düzenlemiş olduğumuz bu Dünya Şampiyonası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yiğitlerin kendini gösterdiği, mertçe mücadele ettiği bu alanda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası'nın üçüncüsünü de burada icra edelim. Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanımız seçildiğinde ilk görüşmemizde bana, 'Ben Türkiye'ye kapalı kalmış bir federasyon değil, federasyonu dünya markası bir federasyon yapmak için mücadele edeceğim.' demişti ve başardı. Tebrik ediyorum. İnşallah yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşturmaya yönelik mücadelemiz devam edecek. Ben buradan sporun ve sporcunun dostu, ağaların ağası, liderlerin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Spora vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda mücadele eden tüm hemşerilerimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."





"TÜRK ATA SPORU GÜREŞE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da Türk ata sporu güreşe destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek şunları dile getirdi: "Bizim kültürümüzde pehlivanlık, yüksek ahlakın ve kardeşliğin meydanıdır. Burası yiğitlerin besmelelerle, dualarla çayırlara ayak bastığı, edebin, hayânın, ahlakın ve mertlikle buluştuğu yerdir. Bu er meydanı, ata mirasıdır. Cenab-ı Allah pehlivanlarımıza derman versin. Kıymetli hemşerilerim; onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar, kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir. Şükürler olsun ki öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir dünya liderimiz var ki herkes onu örnek alıyor. Biz de böylesine dünya lideri olan Cumhurbaşkanımıza layık bir belediyecilik yapalım ve dünyaya, ülkemizi bu er meydanlarından tanıtalım istedik. Onun için her sene Sayın Cumhurbaşkanımızı burada onurlu, gururlu bir şekilde temsil edeceğiz. Geleneksel sporlarımızın ihyasına verdiği büyük destek ve sporcularımızın arkasında duran başta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş Başkanıma, UWW temsilcilerimize ve Dünya Etnospor Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bugün aramızda bulunan, bizlere ayrıca güç katan asrın güreşçisi, yiğit hemşerim, kıymetli Spor Bakan Yardımcım Hamza Yerlikaya'ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."





BAŞPEHLİVANLIK ALTIN KEMERİ MİLLİ GÜREŞÇİ FEYZULLAH AKTÜRK'ÜN

Şampiyonanın en prestijli kategorisi olan Başpehlivanlık finalinde nefesler tutuldu. Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, finaldeki rakibi Moğolistanlı sporcu Altangerel Chinbat'ı mağlup ederek dünya şampiyonluğunu ilan etti ve altın kemerin sahibi oldu.

Feyzullah Aktürk altın kemerini ve 100 bin dolarlık birincilik ödülünü; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve protokol üyelerinin elinden aldı. Başpehlivanlıkta ikinci olan sporcu 30 bin dolar, dördüncülük/üçüncülük derecelerini paylaşan iki sporcu ise 15'er bin dolar ödül kazandı.





SIKLETLERE GÖRE ŞAMPİYONLAR VE DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Şampiyonada, 90 kilogram sıkletinde Rusya'dan Abdulla Tsatsaev dünya şampiyonu olurken, İran'dan Amirhossein Morteza Gholi Kavousi ikinci, Moğolistan'dan Turbold Ganbold üçüncü, Türkiye'den Harun Kılıç ise dördüncü sırada yer aldı. 85 kilogramda İran'dan Abdollah Shahriar Sheikhazami dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye'den Coşkun Keleş ikinci, Azerbaycan'dan Farid Jabbarov üçüncü, Rusya'dan Ismail Muradovich Sakalov dördüncü oldu. 80 kilogramda İran'dan Ali Mohammad Gholami dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den İsmet Çiftçi ikinci, Moğolistan'dan Yerkhanat Bolat üçüncü, Hindistan'dan Vikas Dada Kare dördüncü sırada yer aldı. 75 kilogramda Türkiye'den Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Omar Gulmammadov ikinci, Hindistan'dan Anuj Kumar üçüncü, Moldova'dan Vasile Diacon dördüncü oldu. 70 kilogramda Türkiye'den Ferhat Kılıç dünya şampiyonluğunu elde ederken, Romanya'dan Eduard David Lenard ikinci, Azerbaycan'dan Ilyas Isayev üçüncü, İran'dan Aliakbar Mohammad Bagher Zaroudi dördüncü sırada yer aldı. 65 kilogramda Türkiye'den Hamza Zopalı dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Agha Gasimov ikinci, İran'dan Mohammadreza Morteza Hosseini-Jalavandi üçüncü, Romanya'dan Daniel Marian Sandu dördüncü oldu. 60 kilogramda Türkiye'den Şaban Kızıltas dünya şampiyonu olurken, İran'dan Sajad Mohammad Gholi Salehpour ikinci, Filistin'den Mousa Yafea Madani Almadani üçüncü, Kırgızistan'dan Kubatek Zhakshylykov dördüncü sırada yer aldı. 50-55 kilogramda ise İran'dan Mahdi Mehrdad Veisi dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den Halil Gökdeniz ikinci, Azerbaycan'dan Huseyn Sevdimov üçüncü, Rusya'dan Umar Uzdenov dördüncü oldu.





ER MEYDANININ AĞASI TÜRKİYE: TAKIM HALİNDE ZİRVEDE!

Dünya genelinden 145 güreşçinin mindere ve çayıra çıktığı müsabakalar sonucunda Türkiye Karakucak Milli Takımı, topladığı 200 puanla Dünya Şampiyonu olarak takım halinde ilk sırayı elde etti.

Sıralamada Türkiye'yi şu ülkeler takip etti:

1. Türkiye: 200 Puan (Dünya Şampiyonu)

2. İran: 165 Puan

3. Azerbaycan: 120 Puan