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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:06

Keçiören’de pes dedirten görüntü: Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Yozgat Bulvarı üzerinde bir motosiklette 5 kişinin seyahat ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan 5 kişi hakkında işlem yapılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

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Keçiören’de pes dedirten görüntü: Bir motosiklete 5 kişi bindiler
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Keçiören'de Yozgat Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, bir motosiklete 5 kişinin bindiği görüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren olayla ilgili harekete geçen ekipler, motosikleti tespit ederek 5 kişiyi yakaladı. Olayla bağlantılı olarak motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

İHLALLER İÇİN CEZA UYGULANDI

Ayrıca, Keçiören'de otomobili ile bir şahıs drift yaptı. Şahıs bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Drift yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANKARA EMNİYETİNDEN TRAFİK MAGANDALARINA MESAJ: TAVİZ YOK!

Ankara Emniyetinin trafik güvenliğini tehdit eden davranışlarla mücadele kapsamında yürüttüğü "DUR Projesi" çerçevesinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim ve işlemlerin önem taşıdığı vurgulanıyor.

#ANKARA #KEÇİÖREN
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Keçiören’de pes dedirten görüntü: Bir motosiklete 5 kişi bindiler
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