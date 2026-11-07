Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

ONU EN ÇOK SEVEN DEĞİL, EN İYİ ANLAYAN KAZANIYOR

Kedilerin tercihi her zaman en çok mama veren veya onu en sık kucağına alan kişiden yana olmuyor. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece yanında sakince oturan, ona yavaşça göz kırpan ya da kendi halinde dinlenmesine izin veren kişi onların favorisi haline gelir.