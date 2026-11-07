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Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:46

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Kediler, evdeki herkes tarafından sevilse de genellikle tek bir kişinin yanına gidip kıvrılır, peşinden dolaşır ve onunla uyumayı tercih eder. Kalabalık bir evde bir kedinin bir insanı diğerlerinden daha yakın bulması tesadüf değildir. Bilimsel araştırmalar ve veteriner davranış bilimcileri, kedilerin bu tercihinin arkasında tamamen güven, sınır saygısı ve doğru iletişim biçiminin yattığını ortaya koyuyor.

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Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar
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Bir evde birden fazla insan yaşarken kedinin gidip hep aynı kişinin kucağına oturması ve peşinden gitmesi, kedilerin sosyal ilişkilerini kendi karakterlerine ve deneyimlerine göre şekillendirmesinden kaynaklanır.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

KEDİLER SINIRLARINA SAYGI GÖSTEREN İNSANLARA YAKINLAŞIYOR

Kedilerin bir insanı tercih etmesindeki en temel etken güvendir. Onları zorla kucağına almayan, sevilmek istemediklerinde alan tanıyan ve ihtiyaçlarını doğru okuyan kişiler, kedilerin gözünde çok daha güvenilir bir konuma sahip olur.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Ayrıca sakin hareket eden ve yüksek sesle konuşmayan kişiler, kedilerle daha kolay bağ kurar. Kediler, kendi kişisel alanlarına saygı gösteren ve sakin bir enerji sunan bireylerin yanında kendilerini çok daha huzurlu hissettikleri için iletişim kurmaya daha yatkın olurlar.

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Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DUYGUSAL BAĞI DESTEKLİYOR

Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacısı Kristyn Vitale ve ekibinin Current Biology dergisinde yayımlanan çalışması, kedilerin insanlarla sanılandan çok daha derin ve güvenli bağlar kurabildiğini ortaya koydu.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Yapılan araştırmada, yavru kedilerin yüzde 64,3'ünün, yetişkin kedilerin ise yüzde 65,8'inin bakım verenleriyle güvenli bir bağ geliştirdiği tespit edildi.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Elde edilen bulgular, kedilerin insanları yalnızca bir mama ve bakım kaynağı olarak görmediğini, onlarla güçlü duygusal bağlar da oluşturduğunu açıkça gösteriyor.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

ONU EN ÇOK SEVEN DEĞİL, EN İYİ ANLAYAN KAZANIYOR

Kedilerin tercihi her zaman en çok mama veren veya onu en sık kucağına alan kişiden yana olmuyor. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece yanında sakince oturan, ona yavaşça göz kırpan ya da kendi halinde dinlenmesine izin veren kişi onların favorisi haline gelir.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Veteriner davranış bilimi alanındaki değerlendirmeler de insanın yaklaşım biçiminin kedi davranışlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Kediler, kendi istedikleri zaman iletişim kuran ancak istemediklerinde zorlamayan insanlarla çok daha güçlü bağlar inşa ediyor.

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

KEDİNİZİN SİZİ SEÇTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Bir kedinin sizi evdeki diğer insanlardan ayırdığını ve özel bulduğunu gösteren bazı temel davranışlar şunlardır:

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Yanınızda rahatça kıvrılıp uyuması

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Başını veya vücudunu size sürtmesi

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Evin içinde sizi adım adım takip etmesi

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Size bakarak yavaşça göz kırpması

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Yanınızdayken kendini tamamen güvende hissedip rahatça temizlenmesi

Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar

Her kedinin karakteri farklılık gösterir. Kimi sevgisini kucakta uyuyarak gösterirken, kimi uzaktan sizi izlemeyi tercih eder. Bazen bir kedinin sizi seçmesi için tek yapmanız gereken, onun dünyasına kendi istediği hızda girmesine izin vermektir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Kediler neden hep aynı kişinin yanına gider? En çok bu özelliklere sahip kişileri seviyorlar
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