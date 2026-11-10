Kediler neden karınlarına, patilerine ve kuyruklarına dokunulmasından nefret eder?

PEKİ KEDİLER NERELERİNDEN SEVİLMEK İSTER?

Uzmanlara göre bir kediyle etkileşime girerken en güvenli ve onları en çok mutlu eden bölgeler; kulak dipleri, yanaklar ve çene altıdır. Bu bölgeler koku bezleri açısından çok zengindir. Kediler, güvendikleri ve dost olarak gördükleri diğer kedilere veya insanlara bu bölgelerini sürterek iletişim kurarlar.

Elbette her kedi kendine has bir bireydir ve istisnalar her zaman vardır. Bazı kediler göbeklerinin sevilmesinden büyük keyif alırken, bazıları kuyruk kökünün okşanmasından hoşlanarak popolarını havaya kaldırır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör