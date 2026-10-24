Kedilerin en iyi anlaştığı 4 burç belli oldu: Favori insanı değilseniz sebebi burcunuz olabilir

Peki, kedilerin burçları ve özellikleri neler?

♑ Oğlak Burcu Kedisi (22 Aralık - 19 Ocak)

Evin Bilge ve Kurallı Lideri

• Özellikleri: Oğlak kedileri daha minicik birer yavruyken bile bilge, ciddi ve yaşlı bir ruh taşırlar. Ağırbaşlı ve mesafelidirler; gereksiz sululuklardan veya zorla mıncıklanmaktan hiç hoşlanmazlar. Kararlı ve inatçıdırlar; eğer gece kapalı bir odadan içeri girmek istiyorlarsa, kapıyı tırmalayarak eninde sonunda o kapıyı size açtırırlar.

Geç güvenirler ama tam bağlanırlar. Evdeki hiyerarşiyi ve kendi kurallarını sessizce koyarlar. Sakin, sadık ve rutinlerine bağlıdırlar