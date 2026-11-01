Haberler Yaşam Haberleri Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar
Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:32

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Kediler, yalnızca miyavlayarak değil, kuyruk hareketleri, kulaklarının duruşu, göz kırpmaları ve vücut dilleriyle de insanlarla iletişim kuruyor. Bazen sahibinin bacağına sürtünmesi, bazen yavaşça gözlerini kapatması, bazen de kuyruğunu farklı şekillerde hareket ettirmesi aslında önemli mesajlar taşıyor. Uzmanlara göre bu küçük işaretleri doğru okumak, kedilerin ihtiyaçlarını ve ruh hallerini anlamayı kolaylaştırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar
  • ABONE OL

Evcil hayvan sahipleri, kedilerinin bazı davranışlarını sevimli bir alışkanlık olarak görse de bu hareketlerin ardında farklı anlamlar yatabiliyor. Güven duyduklarında, oyun istediklerinde, korktuklarında veya rahatsız olduklarında beden dilleriyle kendilerini ifade edebiliyorlar. İşte kedilerin insanlara anlatmak istediklerini ortaya koyan ve çoğu kişinin fark etmediği davranışlar...

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Örneğin; kedinizin yüzündeki huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi; onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çok çeşitli olması, yüzleri çok fazla hareket etmediği için kedi uzmanlarını şaşırttı. Öte yandan köpekler gülümseyebilir, gülebilir ve bize 'yavru köpek' bakışlarıyla kalbimizi ısıtabilir.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Fakat çok daha sabit yüz ifadeleri olduğunu düşündüğümüz kedilerin, aslında yüzlerce farklı ifadeye sahip olduğu ortaya çıkması, hem bilim dünyası hem de kedi sahipleri için büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Araştırmaya göre kedilerin ifadelerini oluşturan 26 benzersiz yüz hareketi varken, köpeklerde bu rakam 27. İnsanlarda toplamda yalnızca 44 tane var ve kulaklarımızı zar zor hareket ettirebiliyoruz.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Arkansas'taki Lyon Koleji'nden çalışmanın araştırmacısı Dr. Brittany Florkiewicz, bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına bakmak gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Ağız bölümlerinin de bir kedinin agresiflik düzeylerinin ne olduğu konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi Florkiewicz.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

İfadelerin yarısından fazlası oynamak istedikleri anlamına geliyordu; bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi, ağzının açık olması ve çenesinin gergin olması, her ne kadar saldırgan bir ifade verse de, aslında oyun oynamak isteyebileceklerini de gösteriyor.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Ancak bir kedi, diğer kediyle oynama havasında değilse, dört işaret bulunuyor. Öncelikle kedinin dudaklarını yalamak kavga etmeye hazırlanıyor demektir. Bir başka işaret, kulakların başının bir doğru hareket etmesi veya tamamen düzleşmesidir. Ayrıca son işaret gözbebeklerinin daralması.

Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar

Kedi dostunuzun ne demek istediğini bu ifadelere bakarak artık daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece arkadaşımız olmak istiyordur!

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kedilerin gizli iletişim şekli çözüldü! Sahiplerine bakın nasıl mesaj veriyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA