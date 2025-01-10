Haberler Yaşam Haberleri Kediye tekme atan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 10.1.2025 16:50 Son Güncelleme: 10.1.2025 17:12

Kediye tekme atan şüpheli yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ ta bir kişi yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen Salih G. (29), Şişli’de çalıştığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kediye tekme atan şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle yola savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.

O ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye'de indiğini belirledi. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen işçi Salih G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Salih G.'ye '5199 sayılı kanuna muhalefet' suçunun ilgili maddesinden 10 bin 385 lira idari para cezası verildi. Şüpheli Salih G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kediye tekme atan şüpheli yakalandı
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