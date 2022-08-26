'Kehanet merkezi' Klaros, bilinenden çok daha uzun süre kullanılmış



'BU ALET SANİYEDE 2 MİLYON NOKTA ATABİLİYOR'

'Propylon'ın, Helenistik dönemde de kutsal alanın giriş yapısı olduğunu anlatan Dr. Zunal, "İnsanlar, kutsal alana bu yapı içinden giriyorlardı. Bu proje ile hem alana görsellik kazandıracağız hem de ziyaretçilerin antik dönemdeki rotadan kutsal alana girmelerine olanak sağlayacağız. Benzer bir ambiyansı yaşayarak, kutsal havadan daha çok etkilenecekler. Klaros'un hala kutsallığına inanarak, buraya gelen kişilerin olduğunu bilmekteyiz. Bu tip bir proje, ziyaretçilerin antik çağ mimarisini daha kolay algılamasını sağlayacak. Belgeleme işleminde geomatik mühendisi kişiler, lazer tarayıcı ismi verilen bir aletten yararlanıyor. Bu alet, saniyede 2 milyon nokta atabiliyor. Bu nokta, buluntu yapının tüm detaylarının belgelenmesine olanak sağlıyor" dedi.