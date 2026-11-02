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Giriş Tarihi: 2.11.2026 16:16 Son Güncelleme: 2.11.2026 16:18

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

Çikolata ve kakaolu tatlılardan vazgeçemeyenler için doğadan gelen farklı bir alternatif bulunuyor. Akdeniz coğrafyasında yetişen, kendine özgü tatlı aromasıyla bilinen bu meyve kurutulup öğütüldüğünde kakao yerine kullanılabiliyor. Özellikle kek, kurabiye ve içecek tariflerinde tercih edilen bu ürün, çikolatayı andıran rengi ve kavrulmuş kokusuyla dikkat çekiyor. Üstelik kakao tozundan farklı olarak doğal yapısında kafein bulunmuyor.

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Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve
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Çikolata ve kakaolu tatlıların lezzetinden vazgeçemeyenler için doğadan gelen farklı bir alternatif bulunuyor. Kendine özgü tatlı aroması ve kahverengi görünümüyle kakaoyu andıran bu meyve, kurutulup toz haline getirildikten sonra kekten kurabiyeye, sütlü içeceklerden tatlılara kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Üstelik doğal yapısında kafein bulunmamasıyla da dikkat çekiyor.

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

ÇİKOLATA YERİNE KULLANILAN MEYVE: KEÇİBOYNUZU

Halk arasında harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait bir ağacın meyvesidir. Uzun ve sert kabuklu meyveler olgunlaştıktan sonra toplanıyor, kurutuluyor ve öğütülerek toz haline getiriliyor. Elde edilen keçiboynuzu unu veya tozu, kahverengiye yakın rengi ve kendine özgü aroması sayesinde kakao alternatifi olarak değerlendiriliyor.

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

Özellikle kek, kurabiye, sütlü içecek ve çeşitli tatlı tariflerinde kullanılan keçiboynuzu tozu, kakaoya göre daha tatlı bir tada sahip. Bu nedenle tariflerde ilave şeker miktarının yeniden ayarlanması gerekebiliyor.

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Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

KEÇİBOYNUZUNUN KAKAODAN FARKI NE?

Keçiboynuzu ile kakao arasında hem lezzet hem de besin içeriği bakımından farklılıklar bulunuyor. Kakao kendine özgü acımsı aromasıyla bilinirken keçiboynuzu daha tatlı ve karamelimsi bir tat sunuyor.

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

Keçiboynuzunun öne çıkan özelliklerinden biri doğal olarak kafein ve teobromin içermemesi. Kakao ise bu iki bileşeni doğal yapısında bulunduruyor. Ayrıca keçiboynuzu tozu lif bakımından zengin, yağ bakımından ise kakaoya kıyasla daha düşük bir içeriğe sahip olabiliyor.

Bununla birlikte keçiboynuzunun doğal şeker oranı yüksek. Bu nedenle kakao yerine kullanılması, her tarifin otomatik olarak daha düşük şekerli veya daha sağlıklı hale geleceği anlamına gelmiyor.

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

KEÇİBOYNUZU TOZU NERELERDE KULLANILIYOR?

Kakao alternatifi olarak değerlendirilen keçiboynuzu tozu, mutfakta farklı tariflerde kullanılabiliyor. En yaygın kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor:

Kek ve kurabiyeler

Sütlü ve sıcak içecekler

Puding ve tatlı tarifleri

Kahvaltılık karışımlar

Bazı çikolata ve şekerleme ürünleri

Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

Keçiboynuzu tozu kullanılırken tarifteki şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor. Kendiliğinden tatlı bir aromaya sahip olduğu için özellikle kakaolu tariflerde şeker oranının azaltılması mümkün olabiliyor.

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Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve
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