Kek ve kurabiyelerde kakao yerine kullanılıyor! İşte o meyve

Çikolata ve kakaolu tatlıların lezzetinden vazgeçemeyenler için doğadan gelen farklı bir alternatif bulunuyor. Kendine özgü tatlı aroması ve kahverengi görünümüyle kakaoyu andıran bu meyve, kurutulup toz haline getirildikten sonra kekten kurabiyeye, sütlü içeceklerden tatlılara kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Üstelik doğal yapısında kafein bulunmamasıyla da dikkat çekiyor.
Halk arasında harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait bir ağacın meyvesidir. Uzun ve sert kabuklu meyveler olgunlaştıktan sonra toplanıyor, kurutuluyor ve öğütülerek toz haline getiriliyor. Elde edilen keçiboynuzu unu veya tozu, kahverengiye yakın rengi ve kendine özgü aroması sayesinde kakao alternatifi olarak değerlendiriliyor.
Keçiboynuzu ile kakao arasında hem lezzet hem de besin içeriği bakımından farklılıklar bulunuyor. Kakao kendine özgü acımsı aromasıyla bilinirken keçiboynuzu daha tatlı ve karamelimsi bir tat sunuyor.
Keçiboynuzunun öne çıkan özelliklerinden biri doğal olarak kafein ve teobromin içermemesi. Kakao ise bu iki bileşeni doğal yapısında bulunduruyor. Ayrıca keçiboynuzu tozu lif bakımından zengin, yağ bakımından ise kakaoya kıyasla daha düşük bir içeriğe sahip olabiliyor.
Bununla birlikte keçiboynuzunun doğal şeker oranı yüksek. Bu nedenle kakao yerine kullanılması, her tarifin otomatik olarak daha düşük şekerli veya daha sağlıklı hale geleceği anlamına gelmiyor.
Kakao alternatifi olarak değerlendirilen keçiboynuzu tozu, mutfakta farklı tariflerde kullanılabiliyor. En yaygın kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor:
Kek ve kurabiyeler
Sütlü ve sıcak içecekler
Puding ve tatlı tarifleri
Kahvaltılık karışımlar
Bazı çikolata ve şekerleme ürünleri