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Giriş Tarihi: 10.11.2026 22:37

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Kek yapmak her ne kadar kolay görünse de bazen fırından çıkan sonuç beklenenden çok farklı olabiliyor. Üzeri güzelce kabaran ve kızaran kek, kesildiğinde iç kısmıyla hayal kırıklığı yaratabiliyor. Üstelik bu durumun arkasında mutfakta sıkça yapılan bir hata yatıyor.

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Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata
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Yumuşacık ve puf puf kabaran bir kek hazırlamak isteyenler bazı ayrıntılara özellikle dikkat ediyor. Ancak tüm malzemeler doğru kullanılsa bile ortaya istenmeyen bir sonuç çıkabiliyor. Kekin içinin hamur kalmasına yol açan bu hata, mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri.

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Kekin içi neden hamur kalır?

Kekin dışı pişmiş görünmesine rağmen orta kısmının hamur kalmasının en yaygın nedenlerinden biri, fırın sıcaklığının gereğinden yüksek olmasıdır. Yüksek sıcaklıkta kekin yüzeyi hızla kızarırken iç kısmının pişmesi için yeterli zaman kalmayabilir. Bu nedenle yalnızca kekin üst rengini kontrol etmek, pişip pişmediğini anlamak için yeterli değildir.

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Kekin içinin hamur kalmasına yol açabilen başlıca nedenler şunlardır:

  • Fırının fazla sıcak olması: Kekin dışı hızlıca kızarırken iç kısmı çiğ kalabilir.

  • Pişirme süresinin kısa tutulması: Kek, tarifte belirtilen süre dolmadan veya içi kontrol edilmeden fırından çıkarılabilir.

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Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

  • Kalıbın derin ya da dar olması: Hamurun orta kısmına ısının ulaşması daha uzun sürebilir.

  • Fırın kapağının erken açılması: Pişirme sırasında sıcaklığın düşmesi, kekin kabarmasını ve pişmesini olumsuz etkileyebilir.

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

  • Malzeme ölçülerinin değiştirilmesi: Un, yağ ve sıvı oranlarının tariften farklı olması kekin dokusunu ve pişme süresini etkileyebilir.

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Yumuşacık Sade Kek Tarifi: Tam Kıvamında Ev Keki Nasıl Yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan sade kek, az malzemeyle hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alıyor. Dışı güzelce kızaran, içi yumuşak ve kabarık bir kek hazırlamak için malzeme ölçülerine ve pişirme süresine dikkat etmek gerekiyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 35–45 dakika
Porsiyon: 8–10 dilim
Pişirme sıcaklığı: 170–180°C

Malzemeler

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • İsteğe bağlı olarak limon veya portakal kabuğu rendesi

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Sade kek nasıl yapılır?

  1. Yumurta ve şekeri çırpın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba alın. Karışım açık renkli ve köpüklü bir görünüm alana kadar 3–5 dakika çırpın.

  2. Sıvı malzemeleri ekleyin. Sütü ve sıvı yağı ilave ederek kısa süre karıştırın.

  3. Kuru malzemeleri ilave edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar fazla çırpmadan karıştırın.

  4. Kek kalıbını hazırlayın. Orta büyüklükteki kek kalıbını yağlayın ve hazırladığınız hamuru kalıba dökün.

  5. Önceden ısıtılmış fırında pişirin. Keki 170–180°C'ye ayarlanmış fırında yaklaşık 35–45 dakika pişirin. Süre, fırına ve kalıbın büyüklüğüne göre değişebilir.

  6. Pişip pişmediğini kontrol edin. Kekin ortasına temiz bir kürdan batırın. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiştir; üzerinde ıslak hamur varsa birkaç dakika daha pişirin.

  7. Dinlendirip servis edin. Fırından aldığınız keki kalıbında yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından kalıptan çıkarıp soğumaya bırakın.

Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Kekin içinin hamur kalmaması için püf noktaları

  • Fırını kek hamurunu koymadan önce ısıtın.

  • Fırın sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Yüksek sıcaklık, kekin dışının hızla kızarıp içinin yeterince pişmemesine neden olabilir.

  • Kekin ilk 25–30 dakikasında fırın kapağını açmamaya çalışın.

  • Hamuru gereğinden fazla doldurulmuş veya çok dar bir kalıpta pişirmeyin.

  • Pişme süresini yalnızca üst renginden anlayarak belirlemeyin; mutlaka kekin orta kısmını kürdanla kontrol edin.

Servis önerisi: Soğuyan kekin üzerine pudra şekeri serpebilir, yanında çay veya kahveyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata
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