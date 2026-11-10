Kekiniz kabarıp sizi yanıltmasın! İçinin hamur kalmasının nedeni bu hata

Yumuşacık ve puf puf kabaran bir kek hazırlamak isteyenler bazı ayrıntılara özellikle dikkat ediyor. Ancak tüm malzemeler doğru kullanılsa bile ortaya istenmeyen bir sonuç çıkabiliyor. Kekin içinin hamur kalmasına yol açan bu hata, mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri.