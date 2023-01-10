Kelebeğın ömrü kazada son buldu

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nden İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz'in kullandığı otomobil, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Savrulan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yanında bulunan eşi Sabine Ayper Yelbiz, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Müzisyen Yelbiz'in hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı kurtulan eşi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yelbiz'in acı haberi, yakınlarını yasa boğdu.Yelbiz'in ölüm haberiyle birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, "Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı. Oyuncu Zafer Algöz ise "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekânın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" ifadelerini kullandı. Oyuncu Celil Nalçakan ise "Ah Hakan Yelbiz usta. Ah kardeşim, biz rengârenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebege özeneceğini, paramparça oldum. Mekânın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize, sonra da bize sabır versin" dedi. Serdar Ortaç ise "Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun inşallah ustam!" paylaşımını yaptı. Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından kısa süre önce "Yine düştük yollara" isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve "İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.