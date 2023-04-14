Kemal Sunal Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Kemal Sunal Filmleri Listesi

Kemal Sunal filmleri Türk halkı için artık birer film olmaktan çıkmış, hemen her vatandaşın hayatının birer parçası haline gelmiştir. Gündelik yaşamda hala Kemal Sunal replikleri sohbet arasında söylenmekte, filmleri beğeniyle tekrar tekrar izlenmektedir. Sinemaseverler için en iyi Kemal Sunal filmlerini aktardığımız içerikte Kemal Sunal'ın kişiliği hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmedik. İşte en çok izlenen Kemal Sunal filmleri…

Kemal Sunal Filmleri

Kemal Sunal filmlerini konu aldığımız içerikte Kemal Sunal'ın en beğenilen filmlerine yer vermeye çalıştık. Yaşamı boyunca çok üretken bir isim olmuş ve tüm Türk halkının sempatisini kazanmış olan Kemal Sunal çok üretken bir aktördü. Bu özelliği sebebiyle çok fazla projede yer almış olan Kemal Sunal, tek başına bir sinema devidir desek abartmış olmayız. İçeriğin devamında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerini listeledik.

Kemal Sunal'ın En İyi Filmleri

1- Kapıcılar Kralı (1976) – 8.5 IMDB Puanı

Kemal Sunal dendiğinde akla ilk gelen filmlerden biri olan Kapıcılar Kralı, kapıcı rolündeki Kemal Sunal'ın öyküsünü anlatır. Kapıcı apartman sakinleriyle gerek eğlenceli gerek sinir bozucu anılar biriktirir. Seyyit karakterini oynayan Kemal Sunal tüm apartmanın sırlarına hakimdir ve bunu kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmez.

2- Çöpçüler Kralı (1977) – 8.7 IMDB Puanı

Mahallede çöpçülük yapan saf bir delikanlı olan Şakir, bütün mahalleliyi tanımaktadır. Tabii mahalleli de onu. Saf bir karakter olan Şakir mahallede bazı evlere temizliğe gitmekte olan Hacer'e sırılsıklam âşık olur fakat bunu annesine söylemeye çekinir. Hacer de ona karşı boş değildir fakat Şakir'in durumu annesine açıklayamaması üzerine Hacer ona çok öfkelenerek mahalledeki Apti adlı karakterle sözlenir.

3- Kibar Feyzo (1978) – 8.7 IMDB Puanı

Feyzo'nun yaşadığı köyde bir düğünde şapka giymesiyle köy ağasına saygısızlık suçundan tüm gözler üzerine çevrilir. Bu "terbiyesizliğin" sonucu olarak köyden sürgün edilir. Köyden atılan Feyzo çalışmak için İstanbul'a gelir ve köydeki zihniyetin ne kadar geri kalmış olduğunu fark eder. Köyünü değiştirmek ve aşkına kavuşmak artık onun elindedir…

4- Tosun Paşa (1976) – 9.0 IMDB Puanı

Birbirine düşman iki ailenin mücadelesini konu alan filmle Tellioğulları ile Seferoğulları Yeşil Vadi'nin sahibi olmak için kapışmaktadırlar. Daver Bey'in kız çocuğu Leyla ortaya çıkınca iki aile bu sefer Leyla'yı gelin almak için rekabet etmeye başlarlar. Herkesin korktuğu ortak isim Tosun Paşa'dır. Tellioğulları, Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar ama bir gün Tosun Paşa'nın gelebileceğini hiç hesaba katmamışlardır.

5- Hababam Sınıfı (1975) – 9.4 IMDB Puanı

Mahmut Hoca Özel Çamlıca Lisesi'ne atandıktan sonra buradaki salaş düzeni değiştirme mücadelesine girişir. Mahmut Hoca otoriter fakat bir o kadar da sevgi dolu bir öğretmendir. Okulun en "fırlama" sınıfı olan Hababam Sınıfı ile arasındaki mücadele hem çok duygusal hem de çok komik şekillerde ilerleyecektir. Şaban rolünü oynayan Sunal, bu sınıfın gözde karakterlerindendir.

6- Süt Kardeşler (1976) – 9.0 IMDB Puanı

Osmanlı'nın son dönemlerinde bahriye eri olarak orduda bulunan Ramazan ile Şaban'ın komedi dolu macerası anlatılır. Şaban bir gün sütannesi Melek'ten bir mektup alır. Mektupta İstanbul'a davet ediliyordur. Şaban İstanbul'a geldikten sonra birbiri ardına olaylar gerçekleşecektir…

7- Salako (1974) – 7.5 IMDB Puanı

Salako ile Ağa kızı Emine'nin aşk hikayesinin anlatıldığı filmde babası kızını başkasıyla evlendirmek istemektedir. Emine'nin ise o adamda gözü yoktur. Salako'yu düğün gecesinde kendini kaçırmaya ikna eder ve Ağa'nın adamları ikilinin peşine düşer…

8- Zübük (1980) – 8.5 IMDB Puanı

Aziz Nesin'in aynı isimli romanından uyarlama olan filmde kurnaz milletvekili İbrahim Zübükzade çeşitli konuşmalarla halkın desteğini arkasına alır. Verdiği sözleri tutmayan İbrahim'in başı dertten kurtulmayacaktır. Film, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğuyla yayınlandığı dönem kısa zamanda büyük bir üne kavuşmuştur.