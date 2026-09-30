Kemer’de dev fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamında; fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını organize şekilde işlediği tespit edilen şebekeye yönelik dev bir operasyon için düğmeye basıldı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Operasyon kapsamında, aralarında 1 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İĞRENÇ ÇARK BÖYLE İŞLEDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ve teknik takiplerde, ahlak çetesinin kullandığı yöntemler deşifre edildi. Şüphelilerin ağlarına düşürdükleri kadınları sömürdüğü iğrenç çarkın detayları şu şekilde ortaya çıkarıldı. Şüpheli şahısların, kadınlara ait fotoğrafları ve fuhuş ücretlerine ilişkin bilgileri çeşitli anlık mesajlaşma ve iletişim uygulamaları üzerinden müşterilere servis ettiği belirlendi. Müşteri temini ve ücret pazarlığının çete üyeleri tarafından organize edildiği, kadınların belirlenen farklı adreslerde müşterilerle buluşturulduğu tespit edildi.

BAŞKASININ ADINA KAYITLI HESAP VE ARAÇLARI KULLANMIŞLAR

Gizliliğe önem vererek takipten kaçmaya çalışan şebekenin, faaliyetlerinde farklı şahıslar adına kayıtlı telefon hatları, banka hesapları ve araçları kullandığı saptandı. Fuhuş faaliyetlerinden elde edilen geliri kendi aralarında toplayarak kontrol eden çete üyelerinin, mağdur kadınları baskı ve tehdit altında tutarak fuhuş yapmaya devam etmeye zorladıkları belgelendi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.