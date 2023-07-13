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Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:32 Son Güncelleme: 13.7.2023 11:41

Kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kendi köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki genç mimar, son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Haziran Pazartesi günü meydana gelen olayda, kendi köpeği tarafından ısırılan Lütfü Seray, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Seray'ın cenazesi memleketi Siverek'e getirilerek defnedildi. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşları, Lütfü Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söylediler.

Lütfü Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan arkadaşları, "Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, çok üzgünüz." diye konuştular. Genç mimarın ölümü Siverek''te büyük üzüntü yarattı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilikşkin açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde 12 Haziran 2023 tarihinde sahibi oldugu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, bunun üzerine tedavi sürecine başlanmıştır. Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." diye konuştu.

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Kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu
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