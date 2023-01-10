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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Kendi mezarına gidip dua okuyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kendi mezarına gidip dua okuyor
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ali Aytekin (67), ölmeden mezarını hazırlayıp çiçeklerle donattı. Önüne de "Mezarlığa geldim, kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey herkes bir Fatiha bekliyor" yazdıran Aytekin, düzenli aralıklarla mezarlığa gidip, kendi mezarının başında dualar okuyarak çiçeklerin bakımını yapıyor. Ölümü unutmamak için mezarını hazırladığını söyleyen Aytekin, "Gün gelecek biz de bu kabre gireceğiz. Ölümü hatırlamak ve unutmamak lazım. Yerin üstünü değil, altını düşünmek lazım" dedi.

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Kendi mezarına gidip dua okuyor
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