Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtmışlardı: 3.5 milyon dolandırıcılığa suçüstü!

ARSA BEDELİNİ ALMAYA GELEN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, müştekiye ait arsanın satış bedeli olan 3 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen 2 şüpheliyi önceden aldıkları önlemler kapsamında suçüstü yakaladı. Müştekinin şüphelilere havale ettiği 218 bin liraya ise banka tarafından bloke konulması sağlandı.