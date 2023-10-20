Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruştma kapsamında 12 şüpheliye, Şanlıurfa, Harran, Akçakale, Reyhanlı ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttıkları tespit edildi.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlardan para ve ziynet eşyaları alırken, Başsavcılık tarafından yapılan araştırmada 'eldenci ve aracı' oldukları belirlenen şüphelilerin bilgilerine ulaşıldı. Operasyon kapsamında 12 şüpheliden 8'i mağdurları dolandırarak aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye getirilen şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.