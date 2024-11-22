Kendisi Azerbaycan’lı diplomat olarak tanıtan şüphelinin üzerinden 70 kilogram altın çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince bir çalışma düzenlendi. Bu çalışmada, Sarıyer ilçesinde bulun 'Vadi İstanbul' isimli alışveriş merkezi önünden Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G.Ş.'nın içerisinde bulunduğu ticari taksi durduruldu.

DİPLOMATTAN 70 KİLO ALTIN ÇIKTI

Ticari takside yapılan arama neticesinde şüphelinin 70 kilogram altın çıktı. Altınların kendine ait olduğunu öne süren M.G.Ş. ülkesinde diplomat olduğunu ileri sürdü. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle gerekli yasal işlemler devam ediyor.