Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam bulundu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, Sultandağı İlçesi Dereçine beldesinde ikamet eden 78 yaşındaki H.E., dün saat 17.00 sıralarında ikametinden tarlaya gitmek üzere traktörle ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından Jandarma İz Takip Köpek Unsuru ve AFAD ekipleri ile oluşturulan arama faaliyeti sonucunda kayıp şahıs bugün öğlen saatlerinde gittiği tarladan 3 kilometre uzaklıkta bulundu. H.E. isimli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultandağı Devlet Hastanesine sevk edildi. 78 yaşındaki yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.