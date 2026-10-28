Haberler Yaşam Haberleri Kendisini öğretmen olarak tanıtıyordu: 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:18

Kendisini öğretmen olarak tanıtıyordu: 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerinden çok sayıda hırsızlık olayının faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş.(30), Ataşehir’de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. Çok sayıda aranması olduğu öğrenilen Selda Ş.’nin kendisini çevreye öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
Kendisini öğretmen olarak tanıtıyordu: 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı
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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI

Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'in Ataşehir'de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.'nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.

DUBLEKS EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle Selda Ş.'nin evine operasyon düzenlendi. Kapıyı açanlar tarafından evde olmadığı söylenen Selda Ş.'ye aramalar sırasında ulaşılamadı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri Selda Ş.'nin dubleks evin çatısında saklandığını belirledi. Polis ekiplerince saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Selda Ş.'nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 hapis cezası bulunduğu, 11 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ATAŞEHİR

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