Kendisini öğretmen olarak tanıtıyordu: 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı

KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI

Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'in Ataşehir'de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.'nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.