Kent uzlaşısı formülü PKK faaliyeti: Örgüte kızını veren PKK’lıya İBB’de Meclis üyeliği!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Terör örgütü PKK'nın siyasal yapılanması DEM parti, CHP ile 31 Mart 2024'te "Kent uzlaşısı" anlaşması yaptı. Örgüt, bu şekilde İstanbul'daki birçok belediyelere Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yerleştirdi. Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri HDP parti yöneticilerin de değil de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi üyelerinden seçti.
Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek, kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi. Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi geçen ay düzenlenen operasyonla deşifre edilerek tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından 10 şüpheli hakkında terör örgütüne üye olma suçundan iddianame hazırlandı.
HEDEFLERİ TÜRKİYE'YE 20 BÖLGEYE AYIRMAK
Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedefleyen ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olan Halkların Demokratik Kongresi 15 Ekim 2011 tarihinde kuruldu. Belediyeleri sızdırılan örgüt üyeleri HDK'nın faaliyetlerinin tespiti amacıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararla Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokaktaki Halkların Demokratik Kongresi Genel Merkez binasında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle deşifre oldu. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan veri kurtarmasında kent uzlaşısından CHP'li belediyelere giren isimlerin bütün faaliyetleri belirlendi.
KENT UZLAŞISI PKK'NIN FAALİYETİ
İddianamede, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tutum belgesinde; "Kent Uzlaşısı" adı altında çerçevesi çizilen strateji kapsamında, Türkiye'nin batı illerinde farklı kesimlerle diyalog ve ittifak zemini arayışına girildiği belirtilerek bu çerçevede "Kent uzlaşısı" formülü kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ile anlaşma sağlanan İl ve İlçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme, belediye meclislerinde kontenjan elde etme yoluna gidildiği belirtildi.
PKK ve KCK yöneticilerinin kent uzlaşısı hakkında yaptıkları açıklamalara da yer verilen iddianamede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi İstanbul'da görevli bazı Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediyle Meclis Üyesi'nin 31 Mart yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verilen talimatla "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları, kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, bu isimlerin terör örgütünün Kent Uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşıldığı belirtildi.
İBB MECLİS ÜYESİ DAĞ KADROSUNDAKİ KIZINI ZİYARETE GİTMİŞ
Terör örgütü üyeliğinden dava açılan 10 kişi arasındaki 2024 yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı sonrasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesi sağlanan Elif Gül'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen fotoğraflarda zanlının eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte öz kızı olan Roza Dersim kod adlı Dilan Gül'ü 1 ziyarete gittiği ortaya çıkmıştı. Elif Gül ile eşi olan Fethi Ahmet Gül'ün 29 Ekim 2014'te Şırnak-Habur sınır kapısından yurt dışı çıkış ve 02 Kasım 2014'te de Şırnak-Habur sınır kapısından giriş kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. İddianamede "terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam etmektedir" denildi.