Kent uzlaşısı formülü PKK faaliyeti: Örgüte kızını veren PKK’lıya İBB’de Meclis üyeliği!

İBB MECLİS ÜYESİ DAĞ KADROSUNDAKİ KIZINI ZİYARETE GİTMİŞ

Terör örgütü üyeliğinden dava açılan 10 kişi arasındaki 2024 yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı sonrasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesi sağlanan Elif Gül'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen fotoğraflarda zanlının eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte öz kızı olan Roza Dersim kod adlı Dilan Gül'ü 1 ziyarete gittiği ortaya çıkmıştı. Elif Gül ile eşi olan Fethi Ahmet Gül'ün 29 Ekim 2014'te Şırnak-Habur sınır kapısından yurt dışı çıkış ve 02 Kasım 2014'te de Şırnak-Habur sınır kapısından giriş kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. İddianamede "terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam etmektedir" denildi.