Kentsel dönüşüm alanında yağma

Kartal'da Etap 1 ve Etap 2 adıyla devam eden kentsel dönüşüm proje alanlarında yaşanan gelişmeler, bölge sakinlerinin güvenlik endişelerini artırdı. İddiaya göre Kartal Belediyesi, binalarda yaşayan vatandaşlara taşınmaları için yeterli süre tanımadan elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerini kesti. Aralarında çocukların ve hastaların da bulunduğu vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi ve taşınabilmek için ek süre verilmesi talebiyle kaymakamlığa dilekçe verdi. Başvurunun ardından kentsel dönüşüm alanındaki bazı binaların kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiği, ev ve işyerlerine girilerek eşyaların çalındığı öne sürüldü. Dilekçede imzası bulunan Kamil Güleryüz'ün dairesinin de hedef alınması, olayların zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Mağdurlardan Kamil Güleryüz'ün dairesi hedef alınırken, aynı dilekçeye aracılık eden Hasan Demir'in ise işyerinin bir hafta içerisinde 2 kez soyulması dikkat çekti. İşyerine giren kimliği belirsiz kişilerin kepenkleri ve kapıyı balyozla kırdığı belirten mağdur vatandaş dükkanda bulunan bilgisayar, yazıcı, spiral cilt makinesi, kamera, prompter cihazı, canlı yayın ekipmanlarının hatta elektrik kablosu ve kapıların çalındığını ifade etti.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Her iki olayı emniyet güçlerine bildiren Demir, Kamil Güleryüz'ün ve kendisinin verilen dilekçeye aracılık ettiğini, hedef alınmalarınınsa düşündürücü olduğunu aktardı. Olayların sıradan hırsızlık vakaları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Demir, saldırıların tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve bölge halkının can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör