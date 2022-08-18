Kentsel dönüşüm kira yardımı zammı ile evlerinin yıkılıp yerine sağlam yapılmasını isteyen vatandaşların yüzü güldü. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorularına cevap verdi. Ayrıca firmalara ve belediyelere de kentsel dönüşüm konusunda yardımların artacağı dile getirildi. Vatandaşlar da 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler? İşte detaylar!
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.
Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.
Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:
"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER
Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi
Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı
IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)
Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir.
Vekaletname aslı ve fotokopisi
Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı oalrak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmekte. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmakta. Başvuru şartları şu şekilde:
- Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.
- Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.
- Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.
- Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.
- Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.
- Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.