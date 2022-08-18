Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kurum'dan müjdeli haber! Kentsel dönüşüm kira yardımına zam yapıldı! 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:46 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:46

Bakan Kurum'dan müjdeli haber! Kentsel dönüşüm kira yardımına zam yapıldı! 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu?

Bakan Kurum Esenler’de kentsel dönüşüm projesi konuşmasında kentsel dönüşüm kira yardımı 2022 hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkemizin yüzde 71’i deprem bölgesinde yaşarken, vatandaşlar kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorusunu yöneltiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm kira desteği açıklamaları ile birçok vatandaşın yüzü güldü. Vatandaşlar da kentsel dönüşüm kira yardımı şartları 2022 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı zammı ne kadar? İşte detaylar

Bakan Kurum’dan müjdeli haber! Kentsel dönüşüm kira yardımına zam yapıldı! 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm kira yardımı zammı ile evlerinin yıkılıp yerine sağlam yapılmasını isteyen vatandaşların yüzü güldü. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorularına cevap verdi. Ayrıca firmalara ve belediyelere de kentsel dönüşüm konusunda yardımların artacağı dile getirildi. Vatandaşlar da 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler? İşte detaylar!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.

Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.

Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:

"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"

KENTSEL DESTEK FİRMALAR İÇİN DE ARTTI!

Bakan Kurum, firmalara verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin TL'ye çıkarıldığını dile getirmesiyle birlikte belediyelere de yüzde 50'ye yakın faiz desteği verileceğini dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir.

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı oalrak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmekte. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmakta. Başvuru şartları şu şekilde:

- Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.

- Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.

- Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

- Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.

- Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.

- Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.

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Bakan Kurum'dan müjdeli haber! Kentsel dönüşüm kira yardımına zam yapıldı! 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu?
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