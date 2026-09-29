Kentsel dönüşümde ilçeler İBB’ye fark atıyor

İstanbul genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarındaki yavaşlığı ve yetersizliğiyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sınıfta kalırken, Bahçelievler Belediyesi yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tüm ilçe belediyelerine ve İBB'ye örnek oluyor. "Önce İnsan, Güvenli Yaşam" diyerek kentsel dönüşüme öncelik veren Bahçelievler Belediyesi, Yarısı Bizden Kampanyası'nda 2024, 2025 yıllarında ve 2026 yılının ilk 8 ayında İstanbul'da kentsel dönüşümün birincisi oldu. Olası İstanbul depremine karşı hazırlık ve dirençli kentler inşa etme konusunda yerel yönetimlerin vizyonu hayati önem taşırken, ortaya konulan somut rakamlar iki farklı anlayış arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

İBB 10 BİN, BAHÇELİEVLER 50 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YENİLEDİ

İBB'nin 2022 yılında başlattığı "Tek Yapı Dönüştürme Projesi" kapsamında İstanbul genelinde 10 bin bağımsız birimin inşası tamamlanırken, Bahçelievler'de 2019'dan bugüne kentsel dönüşüm kapsamında 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi. İBB'nin açıkladığı Tek Yapı Dönüştürme rakamının yaklaşık 5 katına ulaşan Bahçelievler'deki dönüşüm ölçeği, tek bir ilçede gerçekleştirilen çalışmaların ulaştığı boyutu ortaya koydu.

İSTANBUL'DAKİ HER 4 'YARISI BİZDEN ' DÖNÜŞÜMÜNDEN 1'İ BAHÇELİEVLER'DE

İstanbul genelinde yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında onaylanan toplam 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'i Bahçelievler'de yer aldı. Böylece İstanbul genelinde kampanya kapsamında onaylanan bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünden fazlası tek başına Bahçelievler'den oluştu.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA 17 MİLYAR LİRALIK DEV DESTEK VE İSTANBUL'UN ZİRVESİ

Kampanya kapsamında Bahçelievler'deki hak sahiplerine sağlanan toplam destek tutarı ise 17 milyar liraya ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo, ilçede kentsel dönüşüme gösterilen yoğun ilgiyi ve Bahçelievler Belediyesi'nin vatandaşların bilgilendirilmesi, başvuru ve dönüşüm süreçlerinin koordinasyonunda yürüttüğü çalışmaların ulaştığı ölçeği ortaya koydu.

İSTANBUL'UN YÜZDE 25'İ TEK BAŞINA BAHÇELİEVLER'DEN

İstanbul genelinde yapılan tüm kentsel dönüşümlerin yüzde 25'ini tek başına Bahçelievler Belediyesi üstlenirken; İBB ve diğer 38 ilçe belediyesinin toplam payı yüzde 75 oranında kalmıştır. Tek başına megakentin dönüşüm yükünün dörtte birini sırtlayan Bahçelievler, yerel yönetimde vizyonun ve kararlılığın adresi oldu.

10 AYRI İMAR PLANIYLA DÖNÜŞÜME HIZ: 2026'NIN İLK 8 AYINDA BİN 190 BİNA YIKILDI

Kentsel dönüşüm alanında toplam 10 ayrı imar planını hayata geçirdiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, dönüşüm faaliyetlerinin sahadaki somut sonuçlarına dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 8 aylık periyodunda toplam 1190 bina güvenli yaşam alanları inşa edilmek üzere yıkılırken, aynı dönemde ilçede 710 yeni yapı ruhsatı verilerek hız kesmeden yola devam ediliyor.

200 BİN VATANDAŞIN HAYATINA GÜVEN DOKUNUŞU

Bahçelievler Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yalnızca eski ve riskli yapı stokunu yenilemekle kalmadı, yaklaşık 200 bin komşunun daha güvenli yapılara kavuşmasına katkı sağladı. Deprem gerçeğinin İstanbul'un en önemli gündem başlıklarından biri olduğu süreçte yürütülen dönüşüm çalışmaları, can ve mal güvenliğini önceleyen daha dirençli bir Bahçelievler hedefinin önemli adımlarından biri oldu.

"2024, 2025 VE 2026'NIN ZİRVESİ: İSTANBUL'UN BİRİNCİSİYİZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır döneminde kentsel dönüşüme verilen öncelik, belediyenin açıkladığı verilere de yansıdı. Bahçelievler Belediyesi'nin verilerine göre ilçe; 2024 ve 2025 yıllarının ardından 2026 yılının ilk 8 ayında da İstanbul'da kentsel dönüşümde ilk sırada yer aldı.

Eski ve riskli yapı stokunun yenilenerek komşuların depreme karşı daha güvenli yapılara kavuşmasını hedefleyen belediye; bilgilendirmeden proje ve ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasına, "Yarısı Bizden" kampanyasının koordinasyonundan teknik desteğe kadar dönüşümün her aşamasında çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm süreçlerini dijital ortama da taşıyan Bahçelievler Belediyesi, hayata geçirdiği dijital takip sistemiyle vatandaşlara ve müteahhitlere büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar ve müteahhitler, dönüşüm sürecindeki binalarının hangi aşamada olduğunu ve işlemlerin ilerleyişini belediyeye gelmeden onlıne olarak takip edebiliyor. Böylece süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve kolay takip edilebilir şekilde yürütülmesi sağlanıyor..