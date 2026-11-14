Haberler Yaşam Haberleri Kentte kuduz alarmı! Acı çığlıkları kameraya böyle yansıdı: ‘Sakın o hatayı yapmayın’
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:30 Son Güncelleme: 14.11.2026 11:34

Kentte kuduz alarmı! Acı çığlıkları kameraya böyle yansıdı: ‘Sakın o hatayı yapmayın’

Sakarya’da aracın altında acı sesler çıkararak tuhaf hareketler sergileyen sansarın görüntüleri endişelendirdi. Hayvandaki belirtilerin farklı hastalıklardan kaynaklanabileceğini belirten veteriner hekim, özellikle kuduz riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Uzman isim, “Sakın o hatayı yapmayın” diyerek hayati tehlikeye karşı uyarıda bulundu. İşte detaylar…

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Kentte kuduz alarmı! Acı çığlıkları kameraya böyle yansıdı: ‘Sakın o hatayı yapmayın’
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Küçücek Mahallesi'nde bir aracın altında acı sesler çıkararak değişik hareketler sergileyen sansar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine değerlendirmede bulunan veteriner hekim Bekir Taşdemir, sansarın koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili problemler yaşıyor olabileceğini ifade etti.

"KUDUZ RİSKİ VAR"

Taşdemir, bu belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Kesin teşhis için laboratuvar incelemesinin gerekli olduğunu vurgulayan Taşdemir, muhtemel hastalıklar arasında kuduzun özellikle dikkate alınması gerektiğini kaydetti.



"SAKIN O HATAYI YAPMAYIN"

Vatandaşların bu tür durumlarda hayvana yaklaşmaması gerektiğini belirten Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA

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Kentte kuduz alarmı! Acı çığlıkları kameraya böyle yansıdı: ‘Sakın o hatayı yapmayın’
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