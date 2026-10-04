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Giriş Tarihi: 4.10.2026 18:28 Son Güncelleme: 4.10.2026 18:34

Kepez’de çöp ev operasyonu: 8 kamyon atık çıkarıldı

Kepez Belediyesi ekiplerinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bir evde kapsamlı temizlik çalışmasında, ikametten 8 kamyon dolusu atık çıkartıldı.

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İHA
Kepez’de çöp ev operasyonu: 8 kamyon atık çıkarıldı
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Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü, genel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ev içerisinde biriken, kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıklar tek tek tahliye edildi.

Çalışma sonucunda 8 kamyon dolusu atık evden çıkarılarak uygun şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Atıkların tahliyesi sırasında yol güzergâhında oluşan çevresel kirlilik de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evin çevresi ve yakınındaki yeşil alanın bulunduğu bölge ekiplerin çalışmasıyla atıklardan arındırılarak daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

#KEPEZ
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Kepez’de çöp ev operasyonu: 8 kamyon atık çıkarıldı
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