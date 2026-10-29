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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Kerem ve Emre’ye umut olun

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Kerem ve Emre’ye umut olun
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Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kerem Yapıcı, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. 3 yaşındayken teşhis konulan Kerem, hastalığın ilerlemesiyle koşmakta ve merdiven çıkmakta zorlanmaya başladı. Kampanyanın henüz yüzde 46'ya ulaşıldığını belirterek yardım çağrısında bulunan anne Huriye Yapıcı, "Kerem'im okula gidemediği için eğitimine evde devam ediyor. 'Bir sihirli değneğim olsa hastalığımı yok etmek isterdim' diyor. Biricik evladım gözlerimin önünde eriyor. Allah rızası için yardım edin, Kerem'ime destek olun" dedi. 8 yaşındaki Emre Çoban'ın tedavisi için ise gerekli miktarın yüzde 88'i tamamlandı. Valilik onaylı kampanyadan sonuç alınırsa, yurtdışındaki gen tedavisi ile sağlığına kavuşacak. Emre'nin yürüme yetisini kaybetmeden önce ilacına kavuşmasını isteyen ailesi, valilik onaylı kampanya için yardımları bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANTALYA
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Kerem ve Emre’ye umut olun
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