Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Pazardan ya da marketten kestane alırken çoğu kişi öncelikle iri olanları tercih ediyor. Oysa kestanenin kalitesini anlamak için büyüklüğünden daha fazlasına bakmak gerekiyor. Kabuğunun sağlamlığı, yüzeyindeki lekeler ve ürünün ağırlığı seçim yaparken önemli ipuçları sunuyor. Kestane alırken bu ayrıntılara dikkat etmek, pişirme sonrasında yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçmeye yardımcı olabilir.