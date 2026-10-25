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Giriş Tarihi: 25.10.2026 17:49

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Kış aylarının habercisi kestane, sonbaharla birlikte tezgâhlarda yerini almaya başladı. Ancak lezzetli bir kestane keyfi için alışveriş sırasında doğru seçim yapmak gerekiyor. Kabuğundaki küçük ayrıntılardan ağırlığına kadar bazı özellikler, kestane alırken yol gösterici olabiliyor. İşte taze ve dolgun kestane seçerken dikkat edilmesi gerekenler.

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Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı
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Pazardan ya da marketten kestane alırken çoğu kişi öncelikle iri olanları tercih ediyor. Oysa kestanenin kalitesini anlamak için büyüklüğünden daha fazlasına bakmak gerekiyor. Kabuğunun sağlamlığı, yüzeyindeki lekeler ve ürünün ağırlığı seçim yaparken önemli ipuçları sunuyor. Kestane alırken bu ayrıntılara dikkat etmek, pişirme sonrasında yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Sonbaharın sevilen lezzetlerinden kestane, havaların soğumasıyla birlikte pazar tezgâhlarında ve marketlerde daha fazla yer almaya başladı. Ancak kestane alırken yalnızca büyüklüğüne bakmak yeterli değil. Kabuğunun görünümü, ağırlığı ve yüzeyindeki değişiklikler, seçim yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları arasında bulunuyor. Doğru kestaneyi seçmek, pişirme sırasında daha iyi sonuç almak için önem taşıyor.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

KESTANE ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kestane seçerken öncelikle kabuğu düzgün, sağlam ve belirgin bir çürüme belirtisi taşımayan ürünler tercih edilmeli. Boyutuna göre ağır gelen kestaneler, içlerinin dolgun olabileceğine dair bir ipucu verebilir. Kabuğunda delik, küf, çatlak veya belirgin bozulma bulunan ürünlerden ise uzak durulmalı.

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Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Kestanenin taze ve kaliteli olması, pişirme sonrasında elde edilecek lezzeti etkileyebilir. Bu nedenle alışveriş sırasında yalnızca iri görünen kestanelere yönelmek yerine birkaç farklı özelliği birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

KESTANENİN KABUĞU NEDEN ÖNEMLİ?

Kestanenin dış kabuğu, ürünün durumunu değerlendirmeye yardımcı olabilir. Aşırı buruşmuş, lekeli, delinmiş ya da küflenmiş kestaneler dikkatle incelenmeli. Bununla birlikte yalnızca kabuğun parlak görünmesi, kestanenin kesinlikle taze ve kaliteli olduğunu göstermez.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Satın alınan kestaneler evde de kontrol edilmeli, küflenmiş veya bozulmuş ürünler diğerlerinden ayrılmalı. Kestaneleri kuru, serin ve havadar bir ortamda uygun şekilde saklamak da bozulma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

KESTANE PİŞİRMEDEN ÖNCE NE YAPILMALI?

Kestaneleri pişirmeden önce yıkayıp dış yüzeylerini kontrol etmek ve kabuklarına dikkatlice çizik atmak önemlidir. Çizik atılması, pişirme sırasında oluşan buharın çıkmasına yardımcı olur. Kabukları çizilmeden kestane pişirmek, basınç oluşması nedeniyle kestanelerin patlamasına yol açabilir.

Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı

Fırında, tavada veya közde hazırlanabilen kestanede pişirme süresi ürünün büyüklüğüne ve kullanılan yönteme göre değişebilir. Pişirme sonrasında iç kısmının uygun şekilde yumuşadığından emin olmak gerekir.

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Kestane alırken dikkat! İyisini seçmenin püf noktası kabuğunda saklı
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