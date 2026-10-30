Kestane şekerini unutun: "En iyi kestaneli lezzetler" listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Üretim tarafında ise Türkiye küresel çapta en kritik ülkelerden biri. Ege'de Aydın ve İzmir hasadın yükünü çekerken, Bursa bu eşsiz lezzeti tatlıya dönüştürme konusunda ustalığını konuşturuyor. Bir de madalyonun Karadeniz tarafı var: Ormanlardan gelen o meşhur kestane balı, yoğun aroması ve boğazı hafifçe yakan buruk tadıyla sıradan bir kahvaltılık değil, tam anlamıyla bir şifa deposu. Hastalıklara ve zorlu doğa koşullarına meydan okuyan kestane, toprağımızdan çıkan en kıymetli kış miraslarından biri olmaya devam ediyor.

Peki, bu lezzeti arşa çıkaran tatlar konusunda hangi ülkeler ilk sıralarda?

İşte dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri;