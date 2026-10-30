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Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:46

Kestane şekerini unutun: "En iyi kestaneli lezzetler" listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Gastronomi dünyasında büyük sürpriz! TasteAtlas dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri listesini yayınladı. Türkiye, listede dünya üçüncüsü olmayı başardı ama o lezzet sanıldığı gibi kestane şekeri değil!

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Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!
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TasteAtlas'ın yayınladığı en iyi kestaneli lezzetler listesinde Bursa'nın kestane şekeriyle yer almayı bekliyorduk ancak öyle olmadı... Geleneksel Türk mutfağından bambaşka bir şerbetli tatlı üçüncü sırada yer alarak gurmeleri şaşırttı. İşte, Alpler'in ünlü Mont Blanc tatlısını bile geride bırakarak dünyada adını duyuran o lezzet...

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Patates ve mısırın sofralara henüz girmediği çağlarda kestanenin insanlık için gerçek bir kurtarıcı olduğunu biliyor muydunuz? Dağ köylerinde öğütülüp un yapılan ve adeta ağaçta yetişen ekmek kabul edilen bu mucize meyve, yüzyıllardır kış aylarının vazgeçilmezi. Osmanlı saray mutfağında etli yemekleri ve gösterişli pilavları süsleyen kestane, bugün ise sokak köşelerindeki dumanı üstünde kokusuyla hepimizi kendine çekmeyi başarıyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Üretim tarafında ise Türkiye küresel çapta en kritik ülkelerden biri. Ege'de Aydın ve İzmir hasadın yükünü çekerken, Bursa bu eşsiz lezzeti tatlıya dönüştürme konusunda ustalığını konuşturuyor. Bir de madalyonun Karadeniz tarafı var: Ormanlardan gelen o meşhur kestane balı, yoğun aroması ve boğazı hafifçe yakan buruk tadıyla sıradan bir kahvaltılık değil, tam anlamıyla bir şifa deposu. Hastalıklara ve zorlu doğa koşullarına meydan okuyan kestane, toprağımızdan çıkan en kıymetli kış miraslarından biri olmaya devam ediyor.

Peki, bu lezzeti arşa çıkaran tatlar konusunda hangi ülkeler ilk sıralarda?

İşte dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri;

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Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

20. Lizi chao ziji (Çin / Zhejiang – Kestaneli piliç kavurması)

Taze kestanelerin bahar tavuğu parçalarıyla harlı ateşte ve vok tavada hızlıca kavrulduğu bir yemektir. Sarımsak, acı biber ve fermente soslarla lezzetlendirilen yemek, kestanenin tatlılığı ile tavuğun tuzlu sos dengesini bir araya getirir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

19. Canestrelli di castagne (İtalya / Ligurya)

Geleneksel Canestrelli kurabiyelerinin kestane unu eklenerek yapılan rustik bir çeşididir. Çiçek formunda kesilen kurabiyeler, kestane ununun verdiği koyu renk ve fındıksı aroma ile çay saatlerinde tüketilir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

18. Olleta alicantina (İspanya / Alicante)

Alicante yöresine ait sebze, kuru baklagiller, pirinç ve kestanenin birlikte ağır ateşte kaynatıldığı kıvamlı bir güveçtir. Kestane, tuzlu ve sebze ağırlıklı bu kış yemeğine hafif tatlımsı ve topraksı bir denge katar.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

17. Grašnjaki (Hırvatistan / Rukavac)

Özellikle Karnaval döneminde Rukavac bölgesinde yapılan, kestane püresi veya haşlanmış kestane dolgulu geleneksel bir hamur tatlısıdır. Yağda kızartılarak veya fırınlanarak hazırlanır ve üzerine pudra şekeri serpilerek yenir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

16. Bánh hạt dẻ (Vietnam / Sa Pa)

Vietnam'ın Sa Pa dağ bölgesine özgü, kestane püresi dolgulu fırınlanmış hamur tatlısıdır. Çıtır ve kat kat açılan dış hamurunun içinde hafif tatlı, sıcak ve yoğun bir kestane dolgusu barındırır.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

15. Castagne alla valdostana (İtalya / Aosta Vadisi)

Haşlanmış kestanelerin tereyağı, bal ve bazen yerel grappa ile tavada karamelize edilmesiyle yapılan bir Alpler atıştırmalığıdır. Genellikle taze peynirler veya yöresel şarküteri ürünlerinin yanında garnitür olarak sunulur.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

14. Ban li shao ji (Çin – Kestaneli tavuk yahnisi)

Kestane ve tavuk parçalarının soya sosu, zencefil, taze soğan ve pirinç şarabıyla ağır ateşte pişirildiği meşhur bir kanton yahnisidir. Pişirme sürecinde kestaneler tavuğun sosunu tamamen çekerek lokum gibi yumuşar.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

13. Necci (İtalya / Toskana)

Kestane unu ve su karışımından hazırlanan, kızgın demir plakalar arasında pişirilen ince ve krep benzeri bir lezzettir. Geleneksel olarak sıcakken taze ricotta peyniri veya bal sarılarak tüketilir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

12. Sopa de castanhas (Portekiz) – 2.6

Portekiz'in kuzey kırsalında kış aylarında sıkça tüketilen, ana malzemesi haşlanmış kestane olan doyurucu bir köy çorbasıdır. Soğan, sarımsak, zeytinyağı ve bazen domuz pastırması veya lahana eklenerek pürüzsüz ya da iri taneli kıvamda pişirilir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

11 Hishi mochi (Japonya) – 2.8

Japonya'daki Kız Çocukları Festivali için hazırlanan, eşkenar dörtgen şeklindeki üç renkli geleneksel bir pirinç keki tatlısıdır. Katmanlarında kullanılan su kestanesi, pelin otu ve yasemin çiçeği farklı tatlar ve sağlık dileklerini temsil eder.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

10. Kastaniensuppe (Almanya) – 3.1

Haşlanmış kestanelerin tereyağında kavrulup et suyuyla birlikte püre haline getirilmesiyle yapılan kadifemsi bir kış çorbasıdır. Krema, muskat ceviziyle lezzetlendirilerek sıcak servis edilir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

9. Castagnaccio (İtalya / Lucca) – 3.3

İlave şeker ve un kullanılmadan, doğrudan kestane unu, zeytinyağı, biberiye ve kuru üzümle hazırlanan geleneksel bir Toskana fırın keki çeşididir. Çam fıstığıyla zenginleştirilen kek, kestanenin doğal tadını öne çıkaran yoğun ve glütensiz bir yapıya sahiptir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

8. Gesztenye szelet (Macaristan) – 3.4

Macar kahvehanelerinin klasik dilim keklerinden biridir. Kestane püresi, yumurta, konyak, vanilya ve az miktarda un ile hazırlanan yoğun kek tabanının koyu çikolatalı ganaj ve kremayla buluşmasından oluşur.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

7. Chè Thái (Vietnam) – 3.5

Kremamsı süt bazı içerisine liçi, jak meyvesi, pandan aromalı jöle ve renkli su kestaneleri eklenerek hazırlanan ferahlatıcı bir soğuk tatlı kokteyldir. Genellikle kırık buz ilave edilerek kaselerde veya uzun bardaklarda anında servis edilir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

6. Martinigans (Avusturya / Burgenland) – 3.7

Her yıl 11 Kasım St. Martin Günü kutlamalarında hazırlanan geleneksel bir fırında kaz yemeğidir. Kazın içi genellikle kestane ve kuru erikle doldurularak ağır ateşte nar gibi kızarana kadar pişirilir, yanında kırmızı lahana ve patates köftesiyle sunulur.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

5. Kuri kinton (Japonya) – 3.7

Kestane şurubu ve mirin ile tatlandırılmış tatlı patates püresi içine yerleştirilen bütün kestanelerden oluşur. Parlak altın sarısı rengi zenginlik ve ekonomik bereketi temsil ettiğinden, Japonya'da geleneksel yılbaşı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

4. Marron glacé (Fransa / Rhône-Alpes) – 3.7

Bütün kestanelerin uzun süre şeker şurubunda bekletilerek kurutulmasıyla elde edilen, özellikle Noel döneminde tüketilen lüks bir Fransız şekerlemesidir. Yapımı günler süren bu lezzet, hafif parlak dış kabuğu ve ağızda dağılan yumuşak dokusuyla bilinir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

3. Kestaneli baklava (Türkiye / Marmara Bölgesi) – 4.0

Türkiye'den listeye giren gururumuz kestaneli baklava!

Özellikle Bursa kentiyle özdeşleşen bu tatlı, ince yufkaların bütün kestane şekerlerini sarıp fırınlanmasıyla yapılır. Klasik şerbetli baklavalara kıyasla kestanenin yumuşak dokusunu öne çıkarır ve genellikle bolca çekilmiş Antep fıstığıyla süslenir.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

2. Mont Blanc (Fransa / İtalya) – 4.0

Alplerin karlı zirvesine benzeyen görüntüsüyle bilinen bu klasik tatlı, tatlandırılmış kestane püresi ve taze çırpılmış kremadan oluşur. Fransa ile İtalya arasında köken tartışması süren lezzet, tel tel kestane şeritlerinin krema tepeciğini sarmasıyla sunulur.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

1. Gesztenyepüré (Macaristan) – 4.1

Şeker ve romla tatlandırılıp ezilen kestanelerin krema sıkacağı benzeri bir aparatla ince şeritler halinde tabağa sıkılmasıyla hazırlanır. Üzerine bol çırpılmış krema, bazen de vişne ve kakao eklenerek servis edilen çok popüler bir Macar tatlısıdır.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Kış aylarının vazgeçilmez simgesi, sokak aralarından yükselen o davetkar kokunun mimarı kestane; sadece bir yiyecek değil, Anadolu topraklarının sabırla büyüttüğü bir miras niteliğinde.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

DÜNYA KESTANE ÜRETİMİNİN %80'İ ÇİN'DEN GELSE DE EN KALİTELİSİ TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Küresel pazara bakıldığında miktar açısından Çin, dünya üretiminin %80'ini tek başına sırtlayarak dev bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak nicelik ile nitelik arasındaki o keskin çizgide Türkiye devreye giriyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Lezzet, aroma ve "premium" kalite standartları söz konusu olduğunda, Türk kestaneleri dünyanın en seçkin ürünleri olarak ön plana çıkıyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

O İLİMİZ DÜNYA RAKİPLERİNİ SOLLADI!

Kestane konusunda adeta rakip tanımayan ilimiz Aydın oldu. Küresel anlamda tadıyla kendisine hayran bırakan ve 'premium kalite' sayılan Aydın kestanesi, Aydın'dan dünyaya yayılıyor.

Aynı zamanda İzmir, Bursa ve Kastamonu, Türkiye'nin kestane kalbi olarak bu eşsiz lezzetin ana vatanı kabul ediliyor. Japonya, Türkiye'den aldığı kestaneleri, pazarlarında 'tane' şeklinde satışa sunuyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

TÜRK KESTANELERİ YAĞ ORANI VE AROMASIYLA DÜNYA PAZARINDA RAKİPSİZ

Türkiye'nin bu stratejik bölgelerinde yetişen kestaneler; yüksek yağ oranı, yoğun tatlılığı ve karakteristik kokusuyla rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Bu üstün özellikler, Türk kestanelerini dünya pazarında "özel ve ayrıcalıklı" bir niş ürün konumuna taşıyor. Öyle ki, bu kalite farkı fiyat etiketlerine de yansıyor; bugün Türk kestaneleri Japonya gibi kalite hassasiyeti yüksek pazarlarda tanesi 30-40 lira gibi rekor fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

BİR KESTANE AĞACININ TAM VERİME ULAŞMASI TAM 30 YIL SÜRÜYOR

Son dönemde kestane fiyatlarında gözlemlenen artışın arkasında ise üretimin aşırı zahmetli ve uzun vadeli bir süreç olması yatıyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

BİR KESTANE FİDANININ DİKİLDİKTEN SONRA TAM VERİME ULAŞMASI YAKLAŞIK 30 YILLIK BİR SABIR VE EMEK YOLCULUĞU GEREKTİRİYOR

Yılda yaklaşık 60 ila 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Türkiye'de, her ağaçtan ortalama 50 ila 70 kilo ürün alınıyor. Ancak bu kısıtlı ama değerli verim, son yıllarda ciddi bir biyolojik tehditle karşı karşıya kalmış durumda.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

KESTANE GAL ARISI VERİMİ BAZI BÖLGELERDE %60 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Üreticinin en büyük kabusu haline gelen "kestane gal arısı", Türkiye'nin bu değerli ihracat kalemini doğrudan tehdit ediyor. Bu zararlının etkisiyle bazı bölgelerde rekolte %60'a kadar gerilerken, azalan arz ve artan işçilik maliyetleri tezgahlardaki fiyatları yukarı çekiyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Uzmanlar, dünyanın miktar olarak çok üretse de en değerlisini Türkiye'nin yetiştirdiğini, ancak bu 30 yıllık emeğin korunması için mücadelenin şart olduğunu vurguluyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

İŞTE ÜLKELERİN YILLIK KESTANE ÜRETİMİ (2020)

Çin 1.743.4 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

İspanya 188.7 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Bolivya 80.9 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Türkiye 76 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Güney Kore 54.4 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

İtalya 49.7 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Portekiz 42.2 ton

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Tüm dünyada ise 2020 yılında 2,321.8 ton kestane üretildi.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

TÜRKİYE RAKİPLERİNİ SOLLAMAYA DEVAM EDİYOR! "DÜNYANIN EN İYİ İNCİRİ" LİSTESİNE O İLİYLE ZİRVEYE OTURDU...

Dünyanın dört bir yanından lezzetleri oylayan gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini yayınladı. Global listede rakiplerini açık ara geride bırakan Ege'nin o inciri, kalitesi ve aromasıyla dünya gastronomi otoritelerinden tam not alarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

7. Col de dame noire - FRANSA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

6. Fiorone di Torre Canne - İTALYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

5. Fico Bianco del Cilento - İTALYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

4. Figue de Solliès - FRANSA (2.8 puan)

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

3. Syka Vavronas Markopoulou Messongion - YUNANİSTAN (3.7 puan)

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

2. Black Mission Figs - ABD (4 puan)

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

1. Aydın İnciri - TÜRKİYE (4.4 puan)

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya - 4.5 Puan): Listenin zirvesinde yer alan bu domates, sosların, pizzaların ve makarnaların kralı olarak biliniyor. Konserve yapımı için de en ideal çeşit.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Tomataki Santorinis (Yunanistan - 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya çok uygun olan bu çeşit; salatalarda, mezelerde ve soslarda tercih ediliyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden biri.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla biliniyor.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ

Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla sadece Türkiye'de değil, artık dünyada da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun verimli topraklarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

19. Kunāfah - MISIR

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

18. Bambalouni - TUNUS

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

17. Nutella crêpes - FRANSA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

13. Pavê - BREZİLYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

11. Cremolada - PERU

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

9. Tinginys - LİTVANYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

8. Sweet crêpes - FRANSA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

7. Tembleque - PORTO RİKO

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

4. Strudel - İTALYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

20. KISIR

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

19. YUFKA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

18. BAZLAMA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

17. AŞURE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

16. GÖZLEME

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

15. ŞİŞ TAVUK

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

14. ADANA KEBAP

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

13. KOKOREÇ

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

12. LOKUM

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

11. MUHALLEBİ

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

10. BİBER DOLMASI

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

9. DÖNER KEBAB

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

8. AÇMA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

7. KAHVALTI

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

6. MANTI

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

5. BAKLAVA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

4. SARMA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

3. KÖFTE

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

2. DONDURMA

Kestane şekerini unutun: En iyi kestaneli lezzetler listesinde o sürpriz tatlıyla zirveye oynadık!

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