Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Evde piştiğinde kabuğundan kolayca ayrılan, yumuşacık ve lezzetli bir kestane yemek tamamen sizin seçiminize bağlı. Dışarıdan bakıldığında parlak ve kabuklu görünse de içinin kalitesi her zaman gözle anlaşılamıyor. Tezgah başında uygulayabileceğiniz sallama testi ve birkaç pratik detayla en taze kestaneleri tek hamlede ayırt edebilirsiniz.