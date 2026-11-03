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Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:54 Son Güncelleme: 03.11.2026 13:59

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneyi satın alırken içi boş, çürük veya kurtlu çıkanlarla karşılaşmak istemiyorsanız bu basit yöntemi mutlaka deneyin. Pazarda veya markette kestaneyi elinize alıp salladığınızda çıkan ses, tazelik ve doluluk hakkında size ipucunu veriyor.

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Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor
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Evde piştiğinde kabuğundan kolayca ayrılan, yumuşacık ve lezzetli bir kestane yemek tamamen sizin seçiminize bağlı. Dışarıdan bakıldığında parlak ve kabuklu görünse de içinin kalitesi her zaman gözle anlaşılamıyor. Tezgah başında uygulayabileceğiniz sallama testi ve birkaç pratik detayla en taze kestaneleri tek hamlede ayırt edebilirsiniz.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden olan kestaneyi seçerken sadece dış görünüşüne bakmak sizi yanıltabilir. Tezgah başında uygulanacak birkaç pratik test, içi dolu ve lezzetli kestaneleri anında ayırt etmenizi sağlayacak.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Sesi dinleyin, tazeliği yakalayın!

Kestaneyi elinize alıp salladığınızda içeriden tıkırtı veya boşluk sesi geliyorsa o kestane kurumuş demektir. Taze ve etli bir kestanenin içi kabuğuna tam yapışık olduğu için sallandığında hiçbir ses çıkarmaz.

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Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

İçindeki nemini kaybetmiş kestaneler zamanla büzüşerek kabuğun içinde oynamaya başlar. Salladığınızda net bir ses veren kestaneler piştiğinde sertleşir ve lezzetini kaybeder.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Parmaklarınızla bastırdığınızda içinin esnemesi neyin göstergesidir?

Kaliteli bir kestane alırken üzerine parmaklarınızla hafifçe bastırmanız gerekir. Eğer kabuk içeri doğru çöküyorsa veya esniyorsa içi boşalmış demektir; dışının taş gibi sert ve dayanıklı olması şarttır.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Kabuğu yumuşamış veya bastırınca tıs diye hava kaçıran kestaneler tazeliğini çoktan kaybetmiş demektir. Dış kabuğu gergin, parlak ve sert olan kestaneler her zaman en yüksek et oranına sahiptir.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Pürüzsüz yüzey, sağlıklı kestane!

Kestanenin dış yüzeyinde yer alan gözle zor fark edilen minik delikler, kurtlanmanın en açık belirtisi. Alışveriş yaparken kabuğun üzerinde hiçbir delik, leke veya çatlak olmamasına özen gösterin.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Çürük kestaneler piştiğinde acı bir tat bırakır ve diğer kestanelerin kokusunu da bozabilir. Dış yüzeyi lekesiz, koyu kahverengi ve pürüzsüz olan kestaneleri tercih etmek lezzet garantisi sağlar.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Ağırlığı hissedin, doluluğundan emin olun!

Benzer boyuttaki iki kestaneyi elinize aldığınızda daha ağır olanı tercih etmelisiniz. Ağır kestane, içinde bol miktarda nem ve su tuttuğunu; dolayısıyla taze olduğunu gösterir.

Kestaneyi alırken mutlaka sallayın! Sesi her şeyi anlatıyor

Sallama testi, kabuk sertliği ve ağırlık kontrolü gibi basit detaylara dikkat ederek her zaman en taze kestaneleri seçebilirsiniz. Doğru kestane seçimi sayesinde evde pişen kestanelerin kabuğundan kolayca ayrılmasını ve lokum gibi yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

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