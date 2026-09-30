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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:29

Kettle’a suyu koymadan önce bir kez daha düşünün: Farkında olmadan suyun kimyasını bozuyoruz!

Hemen hemen her gün mutfakta çay, kahve veya yemek yapmak için çalıştırılan kettle (su ısıtıcı), farkında olmadan yapılan yanlış kullanımlar nedeniyle büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Masum görünen bazı alışkanlıklar hem cihazın ömrünü bitiriyor hem de suyun kimyasını bozarak sağlığı riske atıyor. İşte su ısıtıcı kullanırken asla yapılmaması gerekenler ve kettle ömrünü uzatan detaylar...

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Kettle’a suyu koymadan önce bir kez daha düşünün: Farkında olmadan suyun kimyasını bozuyoruz!
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Günlük hayatın vazgeçilmez küçük ev aletlerinden biri olan kettle (su ısıtıcı), pratikliğiyle öne çıksa da yanlış kullanım alışkanlıkları hem sağlık hem de cihaz ömrü açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Pek çok kişi farkında olmadan kettle kullanımı sırasında hatalar yapıyor ve bu durum uzun vadede risk oluşturabiliyor.

1. AYNI SUYU TEKRAR TEKRAR KAYNATMAYIN!

En yaygın hataların başında aynı suyu tekrar tekrar kaynatmak geliyor. Kettle içerisinde kalan suyun sürekli kaynatılması, suyun içindeki minerallerin yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum özellikle kireç, nitrat ve arsenik gibi maddelerin artmasına yol açarak sağlık açısından risk oluşturabilir.

2. KİREÇ TEHLİKESİ

Kettle içerisinde zamanla biriken kireç, sadece suyun tadını bozmakla kalmaz; aynı zamanda cihazın rezistansının üzerini bir tabaka gibi kaplar. Bu durum, rezistansın suyu ısıtmak için çok daha fazla enerji harcamasına ve aşırı ısınarak cihazın ömrünün kısalmasına neden olur. Düzenli temizlenmeyen kireç, cihazın iç mekanizmasına zarar vererek geri dönüşü olmayan arızalara yol açabilir.

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3. SU SEÇİMİ

Kettle kullanımında suyun kalitesi, kireçlenme hızını doğrudan etkiler. Musluk suyu, özellikle kireçli bölgelerde cihazın çok kısa sürede beyaz tabakalarla dolmasına sebep olur. Bu nedenle, kettle içerisinde içme suyu kullanmak hem daha lezzetli içecekler hazırlamanızı sağlar hem de cihazın temizlik periyodunu uzatarak teknik aksamını korur.

4. İÇİNDE SUDAN BAŞKA BİR ŞEY ISITMAYIN!

Kettle yalnızca su kaynatmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Cihazın içerisinde süt, çay veya farklı yemekleri ısıtmaya çalışmak, tabanda kalıntılar oluşmasına ve rezistansın yanmasına sebebiyet verir. Ayrıca süt gibi maddelerin taşma riski yüksektir; bu da cihazın tabanına sıvı sızmasına ve hijyenik olmayan, temizlenmesi imkansız sorunlara yol açar.

5. ARA KABLO KULLANIMI

Kettle, kısa sürede yüksek ısı üretmek için evdeki pek çok cihazdan daha fazla elektrik akımı çeker. Bu cihazı çoklu prizlere veya ince yapılı uzatma kablolarına takmak, kabloların aşırı yüklenerek ısınmasına neden olabilir. Bu durum, erimeye ve ciddi yangın risklerine davetiye çıkardığı için cihazın doğrudan bir duvar prizine takılması güvenlik açısından hayati önem taşır.

Bu Detaylara Mutlaka Dikkat Edin!

Mutfakta güvenliği sağlamak ve su ısıtıcınızın ömrünü uzatmak için şu kuralları asla ihmal etmeyin:

Kuru Temizlik: Cihazı asla tencere gibi suya daldırmayın veya lavaboda yıkamayın. Elektrikli gövdeyi sadece nemli bir bezle silin.

MAX Çizgisini Aşmayın: Su seviyesini "MAX" çizgisinin üzerine çıkarmayın; kaynayan su dışarı taşarak kısa devreye neden olabilir.

Susuz Çalıştırmayın: İçinde su yokken veya minimum seviyenin altındayken çalıştırmak rezistansı anında yakabilir.

Termostata Müdahale Etmeyin: Cihaz kaynarken düğmeyi elle zorla kapatmayın; "çıt" sesini çıkarıp otomatik durmasını bekleyin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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