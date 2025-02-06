KFC ve Pizza Hut işçileri mağdur! Tazminatlarını alamayan çalışanlar şirket önünde eylem yaptı

KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan binlerce işçi, tazminatlarını ve maaşlarını alamadıkları için mağdur oldu. Restoranların Türkiye'deki sahibi olan İş Gıda'nın konkordato ilan etmesi üzerine alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, Beykoz'daki şirket merkezi önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

"BORÇ İÇİNDE KALDIK, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Basın açıklaması yapan işçilerden Fadime Gut, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Şu anda çok kötü durumdayız. Bankalara borcumuz var, arayıp duruyorlar, ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Büyük ihtimalle tazminatlarımızı da vermeyecekler. 'Ülke batar, ben batmam' diyorlardı, ülke duruyor ama siz neredesiniz?" Aynı mağduriyeti yaşayan diğer işçiler de kira, fatura ve temel geçim masraflarını karşılayamadıklarını belirterek yetkililerden destek talep etti.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye operasyonlarını yöneten İş Gıda, geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Bu gelişme, 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının kademeli olarak kapatılmasına neden oldu. İşten çıkarılan yaklaşık 6-7 bin işçi, maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamadı. İş Gıda'nın bu süreçte herhangi bir bilgilendirme yapmaması ve işçilerin mağduriyetini gidermek adına bir adım atmaması, çalışanların tepkisini daha da artırdı.

İŞÇİLER HUKUKİ HAKLARINI İSTİYOR

Eylem yapan işçiler, haklarını almak için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. İşçilerin bir kısmı, sendikalarla ve avukatlarla görüşerek dava açmayı planlıyor.