Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

MAKBULE TOKMAK KİMDİR?

Makbule Tokmak, şarkıcı Kibariye'nin annesidir. Kibariye'nin 20 yıllık evliliği sonlandığında Makbule Tokmak, televizyonlara çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek isyan etmişti. Bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Tokmak uzun yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde boy göstermişti.