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Giriş Tarihi: 27.8.2022 09:25

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti. Bir dönem televizyonlarda sıkça adını duyuran Tokmak, son olarak torunu Birgül’ün düğününde kameraların karşısına çıkmıştı. Peki, Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kibariye’nin annesinin ölüm nedeni ve hayatı hakkında merak edilenler.

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Kibariye annesi Makbule Tokmak'ın vefatıyla sarsıldı. Bir dönem magazin gündemine "şoför şoför" sözleriyle damga vuran Tokmak geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi üzerine, Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları yanıt arıyor. İşte Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın ölüm nedeni.

MAKBULE TOKMAK KİMDİR?

Makbule Tokmak, şarkıcı Kibariye'nin annesidir. Kibariye'nin 20 yıllık evliliği sonlandığında Makbule Tokmak, televizyonlara çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek isyan etmişti. Bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Tokmak uzun yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde boy göstermişti.

KİBARİYE'NİN ANNESİ MAKBULE TOKMAK NEDEN ÖLDÜ?

Kibariye'nin annesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
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