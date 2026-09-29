Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı dava ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamedeki şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü kaydedilmişti. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilerek, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

"İFADELERİ ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER"

Avukat, müvekkilinin yoğun siyasi programı gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını, bu nedenle dosyaya mazeret dilekçesini sunduklarını bildirerek, "İddianameye baktığımızda suçun unsurlarının oluşmadığını görmekteyiz. İfadeleri siyasi kapsamda eleştiri niteliğindeki değerlendirmelerdir. Bu yüzden derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi. Savcılık makamı ise eksik hususların giderilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul ederek, bir sonraki celse huzurda hazır edilmesine hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki celse huzurda hazır edilmemesi halinde zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi.