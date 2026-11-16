Kilis’te mangal faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi Buket Sokak No: 6/1 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Zekiye K. ile 28 yaşındaki üvey oğlu M.D., balkonda yemek yapmak amacıyla mangal yaktı. Daha sonra ısınmak için mangalı evin içerisine alan ikili, bir süre sonra mangaldan yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Zekiye K. ve M.D.'yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Zekiye K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan 28 yaşındaki M.D. ise ileri tedavi için Gaziantep'e sevk edildi. Yetkililer, mangal ve kömür gibi yakıtların ev, balkon ve diğer kapalı alanlarda kullanılmasının ölümcül karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle ısınma amacıyla mangal kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

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