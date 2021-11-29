Numara Sorgulama - Arayan Kim Uygulaması ile Telefon Numarasından İsim Sorgulama İşlemi

Telefon numaralarımız günümüzde maalesef bir şekilde bizleri arayan bahis siteleri, reklam yapan kuruluşlar veya başka kişilerin eline geçebilmektedir. Bu kişilerin bazı zamanlar numaralarını gizleyerek bizleri arıyorlar. Çoğu zaman taciz boyutuna gelecek şekilde ısrarlar aramaya başlıyorlar. Bu çağrıyı kimin yaptığını öğrenmek artık zor değildir. Bu numara kimin? Telefondan numara sorgulama işlemleri artık kolay. İşte numara sorgulamak için yapmanız gerekenler.

NUMARA SORGULAMA

Kim bu numara sorusunu hemen hemen herkes sorgulamıştır. Herkesin merakla öğrenmek istedikleri bilinmeyen numaraların kime ait olduğu, bu numaraların nasıl sorgulandığıdır. Günümüzde hızlı gelişmekte olan teknoloji sayesinde her şeyi kolay ve rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Bizleri arayan bilinmeyen numarayı eğer ki sizi rahatsız ediyorsa savcılığa giderek dilekçe yazarak sizi rahatsız eden kişiyi öğrenebilirsiniz. Telefon numarası sorgulama diğer bir yöntem ise telefon faturası kesildikten sonra sizleri arayan bilinmeyen numarayı görebilme imkânınız var. Yapmanız gereken ilk şey fatura detaylarını incelemek, sizi arayan bilinmeyen numaranın aradığı tarih belgesine ulaşmaktır.

NUMARADAN İSİM BULMA

Bu numara kimin diyorsanız numaradan isim bulma yöntemini deneyin. Böylelikle kimin numarası olduğu ortaya çıkmaktadır. Kimliği belirsiz kişiler tarafından can sıkıcı bir şekilde düzenli olarak aranıp rahatsız ediliyor ve sizi arayan numaranın kime ait olduğunu muhtemelen çokça merak ediyorsunuz. Hangi operatörü kullanıyorsanız, o operatöre sizi arayan kişinin numarasını mesaj atarak öğrenebilirsiniz. Yahut bilinmeyen numaralar servisi olan 118 80'i arayarak da öğrenme imkânı bulabilirsiniz. Tarifeye göre; Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarifesi 60 saniye 3,48 kuruş kesiliyor.

VODAFONE NUMARA SORGULAMA

Sizi arayıp rahatsızlık veren bilinmeyen numara öğrenmek istiyorsanız birçok farklı yöntemi kullanarak bulabilirsiniz. Bunlar:

Öncelikle Vodafone operatörüne bağlı olmak,

Daha sonra 7048'e kısa mesaj göndererek ulaşabilirler. Mesajın başına KIM yazıp boşluk bırakıp ya da * tuşlayıp 10 haneli numaranızı yazıp (Örnek:5XXXXXXXXX->7048) mesaj gönderip öğrenebilirsiniz.

TURKCELL NUMARA SORGULAMA

Turkcell operatörüne bağlı olan kişiler, kendilerini arayıp rahatsız oldukları bilinmeyen numaraları öğrenebilirler. Bunun için:

KIM yazıp 2200'a göndererek (Örnek: 5XXXXXXXXX -> 2200) mesaj göndererek, sizi kimin ne zaman kaç kez aradığını belirten "Kim Aramış" SMS'lerini almaya başlarsınız. 2200'a gönderdiğiniz bilinmeyen numara sorgulama tüm vergiler dahil 4.5 TLdir.

Turkcell hatlı telefonunuzdan 11832'ye yapacağınız aramanın ücreti ise dakika başına herşey dahil 1,8 TL'dir. Bu numarayı arayarak da sizi arayan bilinmeyen bumara hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TÜRK TELEKOM AVEA NUMARA SORGULAMA

Sizi rahatsız eden bilinmeyen numarayı veya o numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için kullandığınız tarifeye göre birçok yöntemi vardır. Bunlar:

www.turktelekom.com.tr sayfasında İşlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İsme göre arama yapmak için ise, aralarında birer boşluk bırakarak isim ve soyadı yazarak 11855'e SMS olarak gönderebilirsiniz. Bunun için" KAYIT" yazıp 11855'e SMS gönderdiğiniz zaman rehbere numaranızı kaydedebilir, " IPTAL" yazıp gönderdiğiniz zaman da rehberden numaranızı çıkarabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise, telefonunuzun tuşlama menüsüne " *100# " sayısını tuşladığınız zaman, telefonunuzun bilinmeyen numaralar servisine giriş yapmış olursunuz. Bu şekilde merak ettiğiniz bilinmeyen numara hakkında bilgi sahibi olursunuz.

11855 numarasını arayarak numaraya ya da isme göre de sizi arayan bilinmeyen numara hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.