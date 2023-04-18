Kim Daha Soruları - Sevgiliye Ve Arkadaşa Sorulacak Komik, Eğlenceli, Farklı Kim Daha Oyunu Soruları

Kim daha soruları günümüzde özellikle sosyal medyada popüler olan Kim Daha oyunu sorulmaktadır. Bu aralar çok popüler bir oyun olan Kim Daha oyunu için farklı sorular sorulmaktadır. Bu nedenle kim daha oyunu soruları çok çetin ceviz olmaktadır ki oyunun tadı çıksın. Çok eskiye dayanmayan bir sosyal medya challenge oyunu olan bu oyun için farklı sorular oluşturulmaktadır. Bu nedenle kim daha çok challenge soruları birbirinden farklı olması oyunu daha çok eğlenceli kılmaktadır.

Kim Daha Oyunu

Kim Daha Oyunu, günümüzde gençler arasında ortaya çıkan ve özellikle birbirini tanıyan yakın arkadaş çevresi ile aile arasında oynanmaktadır. Bu oyunda en önemli nokta oyunu oynayacak kişilerin birbirlerini çok iyi tanıyor olmaları gerekir.

Kim daha oyunu arkadaşla, erkekler arasında, kızlar arasında, sevgiliyle ya da aileyle oynanabilecek bir oyundur. Oyunda yapılması gerekenler soruların ölçülü seçilmesi ve de oynayacak kişilerin birbirlerini çok iyi tanıyor olmasıdır. Bunların dışında oyunda çok fazla kurallar dizini bulunmamaktadır.

Kim Daha Soruları

Kim daha soruları eğlenceli zaman geçirmek için çok uygun bir ortam sağlayan oyun sorularıdır. Bu oyun birden fazla soruyla onanabileceği gibi birden fazla kişiyle de oynanabilmektedir. Bunun için yapmanız gerekenler arasında oyunda kullanılabilecek birbirinden farklı sorular bulmaktır. Şimdi dilerseniz eğlenceli zaman geçirmek için hemen herkesle oynanacak olan bu sorulara gelin bakalım:

Kim daha kıskanç?

Kim daha umursamaz?

Kim daha görgüsüz?

Kim daha beceriksiz?

Kim daha çok ağlar?

Kim daha yaramaz?

Kim daha korkak?

Kim daha hilekâr?

Evde kimin lafı geçer?

Kim daha alıngan?

Kim daha sosyal?

Kim daha uykucu?

Kim daha fedakâr?

Kim daha komik?

Kim daha kolay arkadaş edilir?

Kim daha fanatik?

Kim daha fazla sevilir?

Kim daha patavatsız?

Kim daha iyi oyuncu?

Kim daha süslü?

Kim daha geveze?

Kim daha cefakâr?

Kim daha çok söz dinler?

Kim daha titiz?

Kim daha nazik?

Kim daha merhametli?

Kim daha sever?

Sevgiliye Sorulacak Komik, Eğlenceli, Farklı Kim Daha Oyunu Soruları

Kim uyurken dolabın içini kontrol eder?

Kim otelden şampuan ya da saç kremi alır?

Kim bacakları battaniyenin altına ya bir ayağın dışarıda uyur?

Kim yürürken adımlarını hiç sayar?

Kim müzik çalmadan oynar?

Kim çizgi film izlemeyi sever?

Küçük şeyler için kim daha çok endişelenir?

Her zaman mutlu olma olasılığı en çok kimde?

Kim daha çok Nefesini mümkün olduğunca uzun süre tutar?

Basit bir testte başarısız olma olasılığı en düşük olan kim?

Her zaman kalp kırıcı olma olasılığı en fazla kimde?

Romantik filmleri izleme olasılığı en fazla kimde?

Kim yılanı evcil hayvan olarak alır?

Sınıfta uyuyakalma olasılığı en fazla kim?

Ağzı açık yemek yeme olasılığı en fazla kim?

Hüzünlü bir film yüzünden ağlama olasılığı en fazla kimde?

Değişiklik yapma olasılığı en çok kimde?

Yanlış anda gülme olasılığı en fazla kimde?

Kim daha çok işe yarar bir şey icat etme olasılığın sahip?

Dünya savaşına neden olma olasılığı en fazla kimde?

Bir hafta boyunca duş almama olasılığı en fazla kimde?

Arkadaşa Sorulacak Komik, Eğlenceli, Farklı Kim Daha Oyunu Soruları