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Giriş Tarihi: 13.11.2023

‘Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece: 5 milyon TL’lik soru ekrana kilitledi

ATV’nin reyting rekortmeni yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’, Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu programda, 5 milyon TL büyük ödüllü 13’üncü soru ilk kez açıldı

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece: 5 milyon TL’lik soru ekrana kilitledi
ATV'nin izlenme rekorları kıran ve ünlü sanatçı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece tarihi anlar yaşandı. Başarılı bir performans ortaya koyan yarışmacı Eyüp İşler, baraj sorularını geçerek, 1 milyon TL değerindeki 12'nci soruyu açtırdı. "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembol haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusuna 'B' şıkkındaki 'karpuz dilimi' yanıtıyla doğru karşılık veren İşler, böylece 5 milyon TL'lik büyük ödül için 13'üncü soruyu açtırmaya hak kazandı.



"İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" şeklindeki final sorusunun şıkları ise Çorum (A), Yozgat (B), Sivas (C) ve Tokat (D) oldu. Ancak doğru yanıt olan 'Çorum' yerine 'Tokat'ı tercih ederek son soruyu bilemeyen İşler, yarışmadan 50 TL'lik ödülle ayrıldı.



Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi. Bu arada geçen programın geçen bölümünde Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "Sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece: 5 milyon TL’lik soru ekrana kilitledi
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