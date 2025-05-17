Kimlik olmadan GBT yapılacak

Kolluk kuvvetlerinin ellerindeki tabletlere vatandaşların kimlik bilgilerini girerek yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yakında kimliğe ihtiyaç duyulmadan yapılmaya başlanacak. Polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin yıl sonunda yaka kamerası sistemine geçmesi ile birlikte yüz tanıma sistemi sayesinde kişilerin yüzleri okunarak haklarında verilmiş bir yakalama, tutuklama, yurtdışına çıkma yasağı kararı olup olmadığı anlaşılacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda (KVKK) "Kolluk Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı bir sunum yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Dr. Enver Kaşlı, suçu önleyici tedbirler kapsamında kişilerin rızası olmadan da kolluk kuvvetlerinin bazı kişisel verileri toplayabileceğini kaydetti.

YÜZÜNÜ KAMERAYA GÖSTERMEK YETERLİ

Kaşlı, GBT durdurması yapılarak kimlik sorulması kapsamında kişiler hakkında verilmiş yakalama, tutuklama, yurtdışına çıkma yasağı gibi bir durum olup olmadığına bakıldığını anlattı. Kaşlı "Bir kişi hakkında yakalama, tutuklama, yurtdışı yasağı kararı verildiğinde GBT sistemine 'aranan kişi' olarak dahil ediliyor. Bu karar mahkemelerce kaldırıldığında ise kişi sistemden çıkarılıyor.

Bu kontrol şimdi kimlikle yapılırken pek çok Avrupa ülkesinde geçilen yaka kameralarına yüz tanıma sisteminin entegre edilmesi ile artık kişinin yüzünün kameraya gösterilmesi ile GBT'si çıkarılabiliyor" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada bu yılın sonunda polis, jandarma ve sahil güvenlik personellerinin yakalarına yüz tanımalı kamera takılacağını açıklarken, bu yöntemle GBT sorgulamasının da artık kimlik üzerinden değil direkt kişinin yüzünün kamera tarafından görülmesi ile yapılabileceğini açıklamıştı.