Kimlik Yenileme Ücreti Nereye Yatırılır? Kimlik Değiştirme Ücreti Hangi Bankaya Yatırılır?

Kimliklerini yenilemek isteyen, artık eski pembe ve mavi kimlikleri kullanmak istemeyen vatandaşlar kimliklerini yenilemek için randevu almaktadır. Randevuya giderken götürülmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler arasında kimlik yenileme ücreti dekontu ya da makbuzu da yer almaktadır. Kimlik yenileme ücretini nereye yatıracağını merak eden vatandaşlar da bulunmaktadır. İşte bu konu hakkında detaylar.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Kimliklerini yenilemek isteyen vatandaşların kimlik yenileme randevularına giderken yanlarında götürmeleri gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden bir tanesi de kimlik yenileme ücretinin ödendiğine dair makbuz ya da dekonttur. Kimlik yenileme ücretinin nereye yatırılması gerektiği ise merak konusudur. Kimlik yenileme ücreti iki şekilde yatırılır. Bunlardan bir tanesi direkt anlaşmalı bankanın şubesine giderek yatırmaktır. Diğeri ise internetten yatırmaktır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Kimliklerini yenilemek isteyen vatandaşların kimlik yenileme randevularına giderken yanlarında götürmeleri gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden bir tanesi de kimlik yenileme ücretinin ödendiğine dair makbuz ya da dekonttur. Kimlik yenileme ücretinin nereye yatırılması gerektiği ise merak konusudur. Kimlik yenileme ücreti iki şekilde yatırılır. Bunlardan bir tanesi direkt anlaşmalı bankanın şubesine giderek yatırmaktır. Diğeri ise internetten yatırmaktır. Kimlik yenileme ücretinin yatırılabileceği bankalar ise şu şekildedir:

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Halk Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

Türkiye Emlak Katılım Bankası

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ ATM'DEN YATIRILIR MI?

Kimlik yenilemek isteyen vatandaşlar kimlik kartı için para yatırmak zorundadır. Bu parayı ATM den de yatırabilirsiniz. Kartsız bir şekilde yapabileceğiniz bu işlem için şu adımları izlemeniz yeterlidir:

Anlaşmalı bankanın ATM sinde kartsız işlem seçeneği seçilmeli. Karşınıza açılmış olan ekranda "Ödemeler" yazan butona tıklanmalı. Ödemelere tıkladıktan sonra menü içerisinde bulunan "Vergi Ödemeleri" seçeneğine tıklanmalı. Bu ekranda açılan menüden "Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme" seçeneği tıklanmalı. Burada yapılacak işlem "Kimlik Yenileme Ücreti" kısmının seçilmesidir. T.C. kimlik numarası girildikten sonra ekranda gösterilen miktardaki ücret ATM'ye yatırılmalıdır.

Bu işlemi kartla gerçekleştirmek ise şu şekildedir:

Anlaşmalı bankanın ATM'sine gidilmeli ATM ye kart yerleştirilmeli. Karşınıza açılmış olan ekranda "Ödemeler" yazan butona tıklanmalı. Ödemelere tıkladıktan sonra menü içerisinde bulunan "Vergi Ödemeleri" seçeneğine tıklanmalı. Bu ekranda açılan menüden "Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme" seçeneği tıklanmalı. Burada yapılacak işlem "Kimlik Yenileme Ücreti" kısmının seçilmesidir. T.C. kimlik numarası girildikten sonra ekranda gösterilen miktardaki ücret karttan çekilecektir.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRMA

Yeni kimlik yenilemek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de kimlik yenilemek için ücret yatırmaktır. Bu ücreti iki şekilde yatırabilirsiniz. İlk yol internetten ücreti yatırmak, ikinci yol ise bankalardan ücreti yatırmaktır. Kimlik yenileme ücretini internetten yatırma işlemi de nasıl yapılacağı merak edilen konulardandır. Kimlik yenileme ücreti internetten şu şekilde yatırılır. Ücreti yatırmak için Gelir İdare Başkanlığının resmi web sitesine girilir. Siteye girildikten sonra "Harç ve Değerli Kağıt Bedeli 'Ödeme'" kısmına tıklanır. Önünüze açılacak olan sayfadan "T.C Kimlik Kartı Bedeli Ödeme" tuşuna tıklanır. Daha sonra istenilen bilgiler girilir ve ardından ödeme gerçekleştirilir.