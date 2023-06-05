Kına Gecesi Gelenekleri - Türk Kültüründe Olan Kına Gecesi Adetleri Nelerdir?

Kına gecesi gelenekleri içerisinde birçok adetten bahsetmek mümkün olur. Kız tarafı için önemli olan kına gecesinde gelinin kınasını kim yakar sorusunun yanıtı büyük önem taşır. Bu bakımdan günümüzde ve Osmanlı'da kına gecesi adetleri nelerdir sorularına detaylı yanıt aramak büyük önem taşır. Türk kültüründe olan kına gecesi adetleri nelerdir sorularının yanıtlarını araştırarak haberimizin devamında paylaştık.

Kına Gecesi Gelenekleri

Kına gecesi kız evinde düzenlenen düğün eğlencelerinden biridir. Düğünden bir ya da iki gün önce yapılan kına gecesinde farklı eğlence şekilleri tercih edilebilir. Tüm ailenin ve sevenlerin katıldığı büyük kına geceleri yanında sadece gelinin arkadaşlarının ve yakın çevresinin katıldığı bir organizasyon tercih edilebilir. Kına gecelerinde yerine getirilmesi gereken birtakım gelenekler vardır. Düğün aşamasının en yorucu organizasyonlarından biri olduğu söylenebilir. Bu organizasyon için salon kiralanabilir ya da ev ortamı tercih edilebilir.

Kına Gecesi Nasıl Yapılır?

Kına gecesi son yıllarda belirli katılımcıların olduğu küçük organizasyonlar şeklinde tercih ediliyor. Yöreden yöreye de değişen adetler bulunuyor. Kına gecesi düğünden bir gün önce kızın baba evinde yapılması önemli adetlerdendir. Çok kalabalık olacaksa salon kiralanabilir. Hazırlıklar sırasında da temin edilmesi gereken malzemeler bulunur. Bu malzemeler şunlardır:

Gelin kıyafetleri: bindallı, kaftan, kına ayakkabısı, kına abiyesi

Kırmızı kına örtüsü

Kına

Kına eldiveni ve el gülü

Kına için saç aksesuarları

Kına tepsisi

Mumlar

Kınada dağıtılacak çerez ve içecekler

Kına koyulacak keseler

Kına töreninde lazım olacak eşyalar ve malzemelerdir. Bu malzemelerin tamamı organizasyonun kusursuz olmasında oldukça önemlidir.

Türk Kültüründe Olan Kına Gecesi Adetleri Nelerdir?

Kına gününde akşam vakitlerinde misafirler kızın baba evine gelmeye başlar. Kına helvası ve çerezler uygun şekillerde ikram edilir. Gelin yöresel bir kıyafet olan bindallı giyer. Bindallı tercih etmeyen kızlar şık bir abiye kıyafet de tercih edebilirler. Kına yakılırken gelinin ağlatılması da önemli adetlerdendir. Gelinin arkadaşları ve genç kızlar ellerinde mumlu minik tabaklarla gelinin etrafında dönerek kına türküsü söylerler. Kına yakma sırasında "Gelin Elini Açmıyor" denildiğinde de kayınvalidenin gelinin elinde altın koyması gerekir.

Geline Kına Nasıl Yakılır?

Gelin kınasının hazırlanması ve yakılması işlemini evliliği en mutlu olan kişi tarafından gerçekleştirilir. Geleneksel olarak kına bakır bir tas içerisinde hazırlanır. Mumlar ile süslenen kına ilk önce genç kızların ellerinde türkü eşliğinde döner. Kına gecesinde gelini ağlatma adeti yerine getirildikten sonra sağ ele kınası yakılır. Kına mendil ya da tülbent ile sarılarak eldiveni takılır. Kına gecesinde kına yakıldıktan sonra da şerbetler ve yiyecekler ikram edilir. Sonrasında gelin de diğer davetliler ile birlikte eğlenir. Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Gelin tüm gece elindeki kına ile uyur. Sabah ise kına yıkanır.