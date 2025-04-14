Kiracı, dükkan sahibini öldürdü

Konya'da dönercilik yapan Harun Çapar (33), kira anlaşmazlığı yaşadığı işyeri sahibi Muammer Dutar'ı (47) tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Meram ilçesinde bir döner salonunda meydana geldi. Muammer Dutar, iddiaya göre kira anlaşmazlığı yaşadığı kiracısı Harun Çapar ile konuşmak için dükkana geldi. Burada taraflar arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Harun Çapar, tartışma büyüyünce işyerinde bulunan tüfekle Dutar'ı göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler Muammer Dutar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan cinayet zanlısı Harun Çapar ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.