Kiracının suyunu kesen ev sahibine tazminat

A. A. adlı vatandaş, ev sahibi olan M.Ç. tarafından su borusunun kesilmesi nedeniyle yaşadığı manevi zararın tazmini için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, kiracının kira borcunu ödemediği için evden çıkarılmak istendiği, bu süreçte ev sahibinin eve giden su borusunu vanadan söküp plastik boruyu kestiği belirtildi. Davacı, bu davranışın yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve manevi olarak büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Ev sahibinin, kiracısını evden çıkarmak için su borusunu kesmesi ise Yargıtay'dan döndü. Yerel mahkeme davayı reddetti. Ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bu kararı bozdu. Yüksek Mahkeme, suyun en temel yaşam hakkı olduğu ve erişimin engellenmesinin kişilik haklarının ihlaline girdiğine hükmetti. Ev sahibi manevi tazminata mahkûm edildi. Kararla birlikte dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.