Kiralık araçları GPS’den Kaçırdılar, polis takibinden kaçamadılar: Ankara’da kiralık araç şebekesine şok operasyon

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, profesyonel bir hırsızlık şebekesine yönelik büyük bir operasyona imza attı. Şebeke üyeleri, kiraladıkları araçları GPS takip sistemlerini sökerek izlerini kaybettirmeye çalışıyor, çaldıkları araçları Ankara Oto Sanayi'de "change" işlemiyle farklı araçlara dönüştürüyordu. Ancak polis ekiplerinin sıkı takibi ve profesyonel stratejisi, bu planı suya düşürdü.

KİRALIK ARAÇ TUZAKLARINA BÜYÜK DARBE

Son olayda, Kayseri'den kiralanan üç aracın GPS sistemlerini devre dışı bırakarak Ankara'ya getiren çete üyeleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin radarına takıldı. Ankara'da önceden takibe alınan iş yerlerine gelen araçlar, change işlemine uğramadan hemen önce polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonla, geniş çaplı bir hırsızlık ağına darbe vurulmuş oldu.

SANAYİ SİTESİNE OPERASYON: 5 İŞ YERİNE BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Ankara Oto Sanayi Bölgesi'nde 5 ayrı iş yerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Burada yapılan aramalarda, hacizli, yakalamalı, çalıntı, yurtdışından kaçak olarak getirilen ve hatta depremde hasar görmüş araçlarla "change" yapılanlarla birlikte; 47 adet motor (kimliksiz ve çalıntı), 7 adet şanzıman (seri numaraları silinmiş), 2 adet yakalamalı araca ait araç, 2 adet şase numaraları silinmiş araç, 1 adet yurtdışı kaçak araç, 3 adet çalıntı araç el konuldu.

KRİMİNAL İNCELEMEDE TİTİZ ÇALIŞMA

Operasyon sırasında ele geçirilen motor, şanzıman ve araçlar, Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda uzmanlarca incelemeye alındı. Parçalardaki silinmiş şasi ve motor numaralarının tespiti için detaylı analiz yapılırken, olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.