Kiremit çatılara veda vakti: Kışın evleri sıcacık tutuyor!

Kış aylarında artan ısınma giderleri ev sahiplerini yeni çatı arayışlarına yönlendiriyor. Eski tip kiremit ve asbestli levhaların yerini alan ondulin ve trapez sac kaplamalar, hafifliği ve yüksek yalıtımıyla dikkat çekiyor. Hem bina yükünü azaltan hem de evi sıcacık tutan bu modern çözümler, çatı yenilemede en çok tercih edilen trendler arasında yer alıyor.