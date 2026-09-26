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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Kırgız kültürü kumaşlarda hayat buluyor

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Kırgız kültürü kumaşlarda hayat buluyor
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Kırgızistan'da 10 yaşından bu yana geleneksel Kırgız kıyafetleri hazırlayan Asel Kalkanova (55), annesi ve anneannesinden öğrendiği kültürü gelecek nesillere aktarıyor. Kırgızistanlı Asel Kalkanova, küçük yaştan itibaren geleneksel Kırgız kıyafetlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor. Kalkanova, annesinden öğrendiği teknikle tasarım ve dikimini yaptığı kıyafetleri Ankara'da Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali'nde sergiledi. Festivale katılanlar, mini bir defileyle tanıtılan kıyafetlere yoğun ilgi gösterdi. 'Köynek', 'Beldemçi', 'Etek', 'Eleçek' gibi çeşitli bölümlerden oluşan Kırgız kıyafetini farklı ülkelerde tanıtan Kalkanova, ülkesinde 'Geleneksel kültür yaşatıcısı-taşıyıcısı' olarak anıldığını söyledi. Kalkanova, kıyafetlerdeki renk, başlık, saç örgüsü ve süslemelerin kadınların medeni durumları ve yaşamlarındaki dönemler hakkında bilgi verdiğini belirtti. Bir kıyafetin yapımının belirli bir sürede tamamlanmadığını anlatan Kalkanova, yıllar boyunca kıyafetlerin üzerine yeni parçalar ve süslemeler eklenebildiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kırgız kültürü kumaşlarda hayat buluyor
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