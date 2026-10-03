Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 belediye çalışanı tutuklandı

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanları R.Z., G.Ç. ve Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK RAPORU SONRASI OPERASYON

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki çeşitli iş ve işlemler karşılığında rüşvet talep edildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

HESAPLARDA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. İş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z.'nin hesabına 180 ayrı işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimde tekniker olarak çalışan G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 lira para girişi olduğu belirlendi. Emlak biriminde görev yapan Ö.G. ile oğlunun hesaplarında ise 100 ayrı işlemde toplam 156 bin 211 liralık para hareketi tespit edildi.

BELEDİYE DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Kırıkkale Belediyesi, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü adli soruşturma ise şüphelilerin tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Para hareketlerinin niteliği ve belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör