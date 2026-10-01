Kırıkkale Belediyesi’nde imarda ‘ruhsat rüşveti’ iddiası: 3 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik "rüşvet" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Osmangazi Mahallesi'nde evinin bahçesine usulüne uygun şekilde kış bahçesi ve havuz yaptıran Y.K.'nin ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para istendiğini öne sürmesiyle başladığı öğrenildi.

"PARA VERMEZSEM İŞLEMLERİM GECİKİYORDU"

Y.K.'nin, iş yeri ve ruhsat biriminde görevli R.Z.'nin rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığını öğrendiğini ve konuyu belediyedeki yetkililere aktarmasına rağmen sonuç alamadığını beyan ettiği belirtildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu tespit edildi. Müteahhitlik yaptığını belirten E.A.'nın ifadesinde, R.Z.'nin belediyedeki işlemleri geciktirerek kendisinden para talep ettiğini öne sürdüğü ve farklı tarihlerde toplam 25 bin lira gönderdiğini söylediği aktarıldı.

"BAĞIŞ" DENİLEREK PARA İSTENDİĞİ İDDİASI

Bir diğer müşteki F.F. ise R.Z.'nin ruhsat işlemlerinin yapılması için kendisinden para istediğini ve IBAN numarası gönderdiğini iddia etti. F.F., farklı tarihlerde yaklaşık 120 bin lira gönderdiğini, ayrıca emlak biriminde görevli Ö.G.'nin kendisinin ve oğlunun hesaplarına "burs" açıklamasıyla para yatırmasını istediğini öne sürdü.

F.F., bu hesaplara da 10-12 ayrı işlemde yaklaşık 40 bin lira gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Müşteki F.B. de R.Z.'nin kendisine "bağış, harçlık" adı altında para göndermesini istediğini ve IBAN numarası verdiğini iddia etti. F.B., 7-8 ayrı işlemde yaklaşık 50 bin lira gönderdiğini, para göndermediği dönemlerde evrak işlemlerinin yavaşladığını öne sürdü.

HESAPLARDA MİLYONLUK TRAFİK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları da incelemeye alındı.

İlk tespitlere göre;

* R.Z.'nin hesabına 180 işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira,

* G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde toplam 3 milyon 120 bin 885 lira,

* Ö.G. ve oğlunun hesaplarına ise 100 işlemde toplam 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.

Banka hareketleri ile MASAK raporunun soruşturma dosyasındaki iddiaları destekleyen bulgular ortaya koymasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.

BELEDİYEDE VE EVLERDE ARAMA

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş yeri açma ve ruhsatlandırma birimine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 belediye çalışanı gözaltına alınırken, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerindeki arama çalışmaları sürüyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve banka hareketleri doğrultusunda genişletilebileceği öğrenildi. Şüphelilerin suçlamalara ilişkin savunmaları ve soruşturmanın bundan sonraki seyri adli makamların değerlendirmesiyle netleşecek.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kırıkkale Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyemizde görev yapan üç personel hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen şahsi soruşturma kapsamında, bugün ilgili personellerin bulunduğu birimlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, söz konusu personeller hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Bu konuda Belediyemizce ilgili personeller hakkında da idari soruşturma başlatılmıştır. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir işbirliği ve şeffalık içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Hande Erdem - Editör