Kırıkkale’de 107 bin 200 sentetik ecza ele geçirildi! 6 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli miktarda sentetik ecza ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE SEVKİYATI YAPILACAĞI BİLGİSİNE ULAŞILDI

Ekipler, 22 Eylül 2026 tarihinde Semih Baki Koçak, Sedat Osman Dinç, Sefa Şahin, Güler Özbulat, Berkay Coşgun ve Sezgin Bal isimli şüphelilerin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kullandığı araçlar Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi istikametine kaçtı. Kolluk ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Kalecik'te yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda iki araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığında müdafileri huzurunda alınan ifadelerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, hâkimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemelerinin yapılacağı, şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin inceleneceği bildirildi. Ayrıca kamera kayıtlarının temini, tanık araştırmaları ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör